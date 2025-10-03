Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’507 0.6%  SPI 17’209 0.5%  Dow 46’758 0.5%  DAX 24’379 -0.2%  Euro 0.9339 -0.1%  EStoxx50 5’652 0.1%  Gold 3’886 0.8%  Bitcoin 97’448 1.4%  Dollar 0.7955 -0.3%  Öl 64.5 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Rohstoffe im September 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Trump kann sich offenbar über Zollerleichterungen für in den USA produzierte Autos vorstellen
KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Palantir-Aktie fällt: US-Armee kritisiert Risiken des neuen Kommunikationssystems
Zwei Buffett-Titel mit Marktchancen - Diese Qualitätsaktien könnten Outperformer werden
Suche...
200.- Saxo-Deal

Astro-Med Aktie 909412 / US04638F1084

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Historisch Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Historisch

Realtime Push

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Fokus 03.10.2025 22:34:44

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite fällt schlussendlich zurück

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite fällt schlussendlich zurück

Der NASDAQ Composite bewegte sich heute im Minus.

Ballard Power
2.79 CHF 19.06%
Kaufen Verkaufen

Letztendlich sank der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.28 Prozent auf 22’780.51 Punkte. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0.184 Prozent stärker bei 22’886.16 Punkten, nach 22’844.05 Punkten am Vortag.

Bei 22’695.82 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 22’925.43 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0.775 Prozent. Vor einem Monat, am 03.09.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 21’497.73 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.07.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 20’601.10 Punkten auf. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 03.10.2024, bei 17’918.48 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 18.15 Prozent. Bei 22’925.43 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. 14’784.03 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Ballard Power (+ 23.00 Prozent auf 3.53 USD), AXT (+ 9.15 Prozent auf 5.13 USD), Donegal Group B (+ 6.85 Prozent auf 16.85 USD), Myriad Genetics (+ 6.61 Prozent auf 8.06 USD) und Americas Car-Mart (+ 6.18 Prozent auf 30.59 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Compugen (-7.39 Prozent auf 1.63 USD), Wynn Resorts (-7.26 Prozent auf 123.66 USD), Taylor Devices (-6.14 Prozent auf 42.37 USD), Astro-Med (-5.30 Prozent auf 9.83 USD) und BlackBerry (-5.26 Prozent auf 4.50 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 36’061’486 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.882 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Upbound Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.16 Prozent bei der Alliance Resource Partners LP-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Paychex Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?