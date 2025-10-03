Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite fällt schlussendlich zurück

Letztendlich sank der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.28 Prozent auf 22’780.51 Punkte. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0.184 Prozent stärker bei 22’886.16 Punkten, nach 22’844.05 Punkten am Vortag.

Bei 22’695.82 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 22’925.43 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0.775 Prozent. Vor einem Monat, am 03.09.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 21’497.73 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.07.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 20’601.10 Punkten auf. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 03.10.2024, bei 17’918.48 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 18.15 Prozent. Bei 22’925.43 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. 14’784.03 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Ballard Power (+ 23.00 Prozent auf 3.53 USD), AXT (+ 9.15 Prozent auf 5.13 USD), Donegal Group B (+ 6.85 Prozent auf 16.85 USD), Myriad Genetics (+ 6.61 Prozent auf 8.06 USD) und Americas Car-Mart (+ 6.18 Prozent auf 30.59 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Compugen (-7.39 Prozent auf 1.63 USD), Wynn Resorts (-7.26 Prozent auf 123.66 USD), Taylor Devices (-6.14 Prozent auf 42.37 USD), Astro-Med (-5.30 Prozent auf 9.83 USD) und BlackBerry (-5.26 Prozent auf 4.50 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 36’061’486 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.882 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Upbound Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.16 Prozent bei der Alliance Resource Partners LP-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch