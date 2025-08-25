Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Dow Jones im Blick 25.08.2025 20:04:12

Minuszeichen in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Verluste

Minuszeichen in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Verluste

Das macht das Börsenbarometer in New York am ersten Tag der Woche.

Amazon
183.89 CHF 1.98%
Kaufen Verkaufen

Am Montag verliert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0.57 Prozent auf 45’373.22 Punkte. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18.246 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 1.49 Prozent auf 44’952.88 Punkte an der Kurstafel, nach 45’631.74 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 45’340.77 Punkte, das Tageshoch hingegen 45’605.25 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 25.07.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 44’901.92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, wies der Dow Jones 41’603.07 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, erreichte der Dow Jones einen Stand von 41’175.08 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 7.03 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 45’757.84 Punkten. Bei 36’611.78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 1.82 Prozent auf 181.23 USD), Nike (+ 1.71 Prozent auf 79.72 USD), Apple (+ 0.30 Prozent auf 228.44 USD), Visa (-0.10 Prozent auf 349.69 USD) und Amazon (-0.10 Prozent auf 228.61 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Merck (-2.13 Prozent auf 85.51 USD), Amgen (-1.78 Prozent auf 288.50 USD), 3M (-1.54 Prozent auf 156.27 USD), Sherwin-Williams (-1.52 Prozent auf 367.26 USD) und Coca-Cola (-1.44 Prozent auf 69.12 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 18’033’163 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.707 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Die Verizon-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.16 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

