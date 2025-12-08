Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
08.12.2025 16:29:00
Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Nachmittag fester
Die Aktie von Micron Technology zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Micron Technology zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,6 Prozent auf 245,87 USD.
Die Micron Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 3,6 Prozent auf 245,87 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 6'853 Punkten steht. Der Kurs der Micron Technology-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 248,97 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 243,49 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Micron Technology-Aktien beläuft sich auf 1'545'283 Stück.
Bei 260,58 USD erreichte der Titel am 18.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 61,57 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 74,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 0,460 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,504 USD je Micron Technology-Aktie. Am 23.09.2025 hat Micron Technology die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,83 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,79 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 11.32 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 46,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 17.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 23.12.2026 wird Micron Technology schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Micron Technology-Aktie in Höhe von 17,74 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie
NVIDIA-Aktie & Co.: CFRA nennt zehn Tech-Favoriten für 2026 - KI bleibt grösster Wachstumstreiber
Micron-Aktie im Aufwind: Was den Kurs des Halbleiterherstellers derzeit befeuert
Morgan Stanley treibt Micron-Aktie auf neue Höhen - Gewinne jedoch nicht von Dauer
Analysen zu Micron Technology Inc.
