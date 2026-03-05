Marvell Technology Group Aktie 1070077 / BMG5876H1051
05.03.2026 22:54:58
Marvell Technology, Inc. Reports Rise In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - Marvell Technology, Inc. (MRVL) reported earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $396.1 million, or $0.46 per share. This compares with $200.2 million, or $0.23 per share, last year.
Excluding items, Marvell Technology, Inc. reported adjusted earnings of $685.1 million or $0.80 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 22.1% to $2.21 billion from $1.81 billion last year.
Marvell Technology, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $396.1 Mln. vs. $200.2 Mln. last year. -EPS: $0.46 vs. $0.23 last year. -Revenue: $2.21 Bln vs. $1.81 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.79 Next quarter revenue guidance: $ 2.400 B
