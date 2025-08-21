|Kurse + Charts + Realtime
21.08.2025 11:59:45
MARKT USA/Börse knapp behauptet erwartet - Vor Jackson Hole dominiert Skepsis
Auch am Donnerstag dürften die US-Börsen mit kleinen Verlusten in den Handel starten. Die Futures auf die grossen Aktienindizes tendieren vorbörslich knapp behauptet. Die Blicke der Anleger sind auf Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming gerichtet. Dort beginnt am Berichtstag das jährliche Notenbankertreffen, dessen Höhepunkt der Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag sein wird. Marktteilnehmer erhoffen sich davon Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Federal Reserve.
Aus dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll der Fed-Sitzung vom Juli war hervorgegangen, dass die Mehrheit der Notenbanker in der Entwicklung von Arbeitsmarkt und Inflation noch immer Anlass zur Sorge sah. Die Mitglieder des Offenmarktausschusses der Fed hatten sich mit zwei Gegenstimmen für ein Beibehalten des Zinsniveaus ausgesprochen.
Am Donnerstag wird die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche Einblick in die Beschäftigungslage geben. Daneben werden die Verkäufe bestehender Häuser aus dem Juli sowie Einkaufsmanagerindizes und der Philadelphia-Fed-Index jeweils für August veröffentlicht.
Überdies wird mit Walmart ein weiterer grosser US-Einzelhändler Geschäftszahlen veröffentlichen. Auch die Billigkaufhauskette Ross Stores wird über den Geschäftsverlauf berichten.
Coty stürzen im vorbörslichen Handel um 22 Prozent ab. Der Kosmetik- und Parfümhersteller ist überraschend in die roten Zahlen gerutscht.
Meta tendieren knapp behauptet. Die Facebook-Mutter hat ihre KI-Rekrutierungskampagne beendet und einen Einstellungsstopp für die Sparte verkündet.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/thl
(END) Dow Jones Newswires
August 21, 2025 06:00 ET (10:00 GMT)
