Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’242 -0.3%  SPI 16’993 -0.3%  Dow 44’745 -0.4%  DAX 24’293 0.1%  Euro 0.9385 0.2%  EStoxx50 5’462 -0.2%  Gold 3’342 -0.2%  Bitcoin 91’234 -0.7%  Dollar 0.8084 0.5%  Öl 67.4 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Siemens Energy-Aktie steigt: Energiewende im Fokus - JPMorgan setzt auf HVDC-Technologie
Orior-Aktie verlustreich: Orior kündigt nach schwachem Halbjahr harte Restrukturierung an
Novo Nordisk-Aktie stabilisiert sich - drohen nach Einstellungsstopp nun aber Entlassungen?
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT erholen sich trotz fortgesetzter Friedensgespräche
BKW-Aktie tiefrot: Operativer Gewinn von BKW bricht im ersten Halbjahr ein
Suche...
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.08.2025 18:14:39

MÄRKTE EUROPA/Kaum verändert vor Powell-Rede - Aegon gesucht

CTS Eventim
75.26 CHF -6.54%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Die europäische Aktienmärkte haben am Donnerstag meist wenig verändert geschlossen. Im Umfeld des jährlich stattfindenden Treffens von Notenbankern und Ökonomen in Jackson Hole herrschte Zurückhaltung. Im Fokus steht die Rede von US-Notenbankchef Powell am Freitag. Börsianer erhoffen sich Hinweise auf den weiteren Zinskurs. Die Frage ist, ob seine Aussagen in Richtung einer Zinssenkung um 25 Basispunkte im September zu interpretieren sind oder ob er sich alle Türen offenlässt. Aus dem Weissen Haus gab es zuletzt Stimmen, die eine grosse Zinssenkung für angemessen halten. Zuletzt hatte die Erwartung einer Zinssenkung den Aktien weltweit Auftrieb gegeben.

Etwas stützend wirkten in der Breite am Nachmittag teils klar besser als erwartet ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes aus den USA. Die Zinssenkungswahrscheinlichkeit fiel nach den Daten von rund 83 auf 73 Prozent. Auch zuvor bereits gemeldete Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone enthielten Positives. Besonders im verarbeitenden Gewerbe habe sich die Stimmung verbessert, kommentierten die Ökonomen der Commerzbank.

Der DAX gewann 0,1 Prozent auf 24.293 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 ging es dagegen um 0,2 Prozent nach unten. Am Devisenmarkt wertete der Dollar nach den starken US-Daten auf, der Euro fiel auf 1,1622 Dollar. Am Anleihemarkt ging es mit den Kursen nach unten - die Renditen stiegen also.

Am Aktienmarkt sorgte die gescheiterte Übernahme von Banca Generali durch Mediobanca für Kursverluste bei den beiden Aktien von 2,9 bzw. 1,4 Prozent. Mediobanca blies den Kauf für rund 6,3 Milliarden Euro ab, nachdem die eigenen Aktionäre gegen den Plan gestimmt hatten. "Dies ist ganz klar eine verpasste Gelegenheit für die Entwicklung unserer Bank und für das italienische Finanzsystem", sagte CEO Alberto Nagel. Der Erfolg der Übernahme war zuletzt unklar gewesen. Unterdessen wehrt sich Mediobanca gleichzeitig gegen eine Übernahme durch Monte dei Paschi (-1,1%). Das Angebot läuft noch bis zum 8. September.

Um 7,6 Prozent nach oben ging es für die Aegon-Aktie in Amsterdam. Der Versicherer hatte mitgeteilt, das Volumen des laufenden Aktienrückkaufprogramms um 200 Millionen auf insgesamt 400 Millionen Euro zu erhöhen. Die wichtigste Nachricht des Tages sei allerdings, dass Aegon eine Verlegung der Erstnotiz in die USA in Erwägung ziehe, kommentierten die Analysten von JP Morgan. Der Versicherer und Vermögensverwalter würde einen solchen Prozess kaum einleiten, wenn er nicht davon überzeugt wäre, dass dies positiv für die Aktienbewertung wäre.

Im DAX gaben Beiersdorf um 2,1 Prozent nach. Teilnehmer verwiesen auf schwache Zahlen des Wettbewerbers Estée Lauder am Vortag, denen nun auch noch schwache Zahlen des US-Kosmetikunternehmens Coty gefolgt seien.

Rüstungsaktien konnten sich nach dem jüngsten Schwächefall im Zusammenhang mit den diplomatischen Bemühungen um eine Beendigung des Ukraine-Kriegs erholen: Rheinmetall rückten um 3,3 Prozent vor und waren DAX-Tagessieger. Im MDAX stiegen Hensoldt um 4,0 und Renk um 2,5 Prozent. In Mailand gewannen Leonardo 4,8 Prozent und in London BAE Systems 1,9 Prozent.

CTS Eventim brachen um fast 17 Prozent ein. Der Ticketvermarkter und Tourneeveranstalter verfehlte im zweiten Quartal mit Umsatz und Ergebnis die Erwartungen, bestätigte aber die Ziele für das Gesamtjahr.

Positiv für Gerresheimer wertete ein Marktteilnehmer, dass der als aktivistischer Investor geltende Active Ownership mit 5,31 Prozent direkt und über weitere 1,88 Prozent indirekt eingestiegen ist. Der Kurs zog um 2,5 Prozent an.

Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 5.462,16 -0,2% +11,8%

Stoxx-50 4.618,36 +0,1% +7,1%

Stoxx-600 559,07 -0,0% +10,1%

XETRA-DAX 24.293,34 +0,1% +21,9%

FTSE-100 London 9.288,14 k.A. +10,1%

CAC-40 Paris 7.938,29 -0,4% +8,0%

AEX Amsterdam 907,53 -0,1% +3,4%

ATHEX-20 Athen 5.276,47 -0,0% +47,8%

BEL-20 Bruessel 4.835,48 +0,3% +13,0%

BUX Budapest 106.091,94 -0,4% +34,3%

OMXH-25 Helsinki 4.939,84 -0,4% +14,9%

ISE NAT. 30 Istanbul 11.313,90 k.A. +13,3%

OMXC-20 Kopenhagen 1.587,30 +1,1% -25,3%

PSI 20 Lissabon 8.020,36 +0,4% +25,2%

IBEX-35 Madrid 15.303,80 +0,1% +31,9%

FTSE-MIB Mailand 43.013,44 +0,3% +25,4%

OBX Oslo 1.576,31 +0,9% +17,5%

PX Prag 2.309,75 -0,0% +31,3%

OMXS-30 Stockholm 2.646,58 -0,3% +6,9%

WIG-20 Warschau 3.020,22 +1,3% +36,1%

ATX Wien 4.810,85 +0,1% +31,3%

SMI Zuerich 12.241,67 -0,3% +5,8%

*bezogen auf Vortagesschluss

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 18:15 % YTD

EUR/USD 1,1602 -0,4% 1,1651 1,1660 +12,5%

EUR/JPY 172,17 +0,3% 171,66 171,59 +5,4%

EUR/CHF 0,9383 +0,2% 0,9367 0,9372 -0,2%

EUR/GBP 0,8655 -0,1% 0,8660 0,8661 +4,6%

USD/JPY 148,39 +0,7% 147,32 147,16 -6,3%

GBP/USD 1,3407 -0,4% 1,3458 1,3461 +7,5%

USD/CNY 7,1329 -0,0% 7,1348 7,1348 -1,0%

USD/CNH 7,1855 +0,1% 7,1811 7,1810 -2,1%

AUS/USD 0,6416 -0,3% 0,6433 0,6436 +4,0%

Bitcoin/USD 112.897,20 -1,3% 114.391,10 113.869,70 +20,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,28 62,71 +0,9% 0,57 -12,0%

Brent/ICE 67,43 66,84 +0,9% 0,59 -10,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.342,95 3.347,80 -0,1% -4,85 +27,5%

Silber 38,15 37,93 +0,6% 0,22 +31,3%

Platin 1.165,28 1.153,07 +1,1% 12,21 +31,6%

Kupfer 4,43 4,44 -0,2% -0,01 +7,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2025 12:14 ET (16:14 GMT)

Nachrichten zu CTS Eventim

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu CTS Eventim

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:32 CTS Eventim Add Baader Bank
09:31 CTS Eventim Buy UBS AG
09:17 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:25 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
08:23 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

15:30 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
12:19 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf PolyPeptide Group AG
09:58 UBS Logo UBS KeyInvest: Europäische Industriekonzerne – Immer in Bewegung/Barry Callebaut – Bittere Geschmacksnote
09:35 SMI bestätigt gute Verfassung
09:14 Marktüberblick: Deutsche Börse gesucht
08:53 Globale Heimtierwirtschaft auf dem Vormarsch
20.08.25 Logo WHS The Trade Desk Aktie: Ventura, Netflix & KI – Zukunftschancen trotz Absturz?
19.08.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.75% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Alcon, Lonza
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’742.46 19.60 BHDSPU
Short 12’989.04 14.00 B1LSOU
Short 13’611.78 8.14 BWCSGU
SMI-Kurs: 12’241.67 21.08.2025 17:30:01
Long 11’729.02 19.44 SG1BPU
Long 11’473.73 13.92 B74SQU
Long 10’946.72 8.69 BMQS4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Einhorn setzt auf neue Top-Aktie: So sah das Depot von Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 aus
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT bleiben teils unter Druck: Friedenssignale nach Gipfel in Washington bremsen
So sah das Aktienportfolio der Gates-Stiftung im 2. Quartal 2025 aus
BYD Aktie News: BYD am Nachmittag im Minusbereich
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Alcon-Aktie bricht ein: Bescheidenes Wachstum - schlechtere Rentabilität
Berkshire Hathaway im Q2 2025: So investierte Warren Buffett - neue Aktien im Depot
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT erholen sich trotz fortgesetzter Friedensgespräche
BKW-Aktie tiefrot: Operativer Gewinn von BKW bricht im ersten Halbjahr ein
Nestlé Aktie News: Nestlé am Donnerstagvormittag mit Einbussen

Top-Rankings

So sah das Aktienportfolio der Gates-Stiftung im 2. Quartal 2025 aus
Die milliardenschwere Gates-Stiftung, ins Leben gerufen von Bill und Melinda Gates, verwaltet ih ...
Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com
Einhorn setzt auf neue Top-Aktie: So sah das Depot von Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 aus
Auch im zweiten Quartal gab es in David Einhorns Greenlight Capital-Depot Bewegung zu sehen. Die ...
Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Im zweiten Quartal 2025 kam es im Depot von Starinvestor George Soros zu einigen Veränderungen. ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}