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16.10.2026 13:52:39

MÄRKTE EUROPA/Freundlich

PNE
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DOW JONES--Die bereits am Vortag im Handelsverlauf eingesetzte Erholung der Aktien in Europa setzt sich am Freitag dynamisch fort. Dabei helfen positive Vorgaben der Wall Street und der asiatischen Börsen, wo sich die Sorgen um die KI-Branche angesichts des hohen Zinsniveaus wieder etwas beruhigt haben. Dazu sorgen die am Vortag deutlich gesunkenen Marktzinsen für Rückenwind. Positiv wirke auch, dass US-Notenbankchef Kevin Warsh in jüngsten Äusserungen zumindest keinen restriktiven Ton angeschlagen habe, ohne sich allerdings konkret zu den Zinsaussichten auszulassen. Am Zinsterminmarkt ist darauf die Erwartung einer Zinserhöhung Ende Oktober nochmals gesunken auf nun 15 Prozent.

Die vielbeachtete Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen bewegt sich auf dem am Vortag deutlich gedrückten Niveau um 5,10 Prozent. Die deutsche Rendite zieht leicht an auf 3,43 Prozent und liegt damit 7 Basispunkte unter dem jüngsten Langzeithoch.

Der DAX steigt um 0,9 Prozent auf 25.602 Punkte, der Euro-Stoxx-50 kommt um 0,6 Prozent voran. Auch die Ölpreise geben leicht nach. Dass der DAX den Sprung über die wichtige charttechnische Hürde bei 25.500 bzw. 25.522 Punkten geschafft habe, sorge für zusätzliche Aufwärtsdynamik, sagen Anhänger der Charttechnik. Der Euro setzt seine Erholungsbewegung fort, er wird mit 1,1259 Dollar bewertet verglichen mit einem Wochentief bei 1,1110.

Tagesgewinner bei den Branchen ist der Autosektor mit einem Subindex-Plus von 2,2 Prozent. Die sich abzeichnende Aufweichung des Endes für Fahrzeuge mit Verbrennermotoren in der EU stütze, sagen Marktteilnehmer. Manche verweisen auch auf die Entspannung auf der Zinsseite, wodurch sich Autofinanzierungen verbilligen. VW gewinnen 4,1, BMW 3,7, Mercedes-Benz 3,4 und Renault 3,7 Prozent. Weit vorn liegen auch Medienaktien (+1,9%) und Luftfahrt- und Rüstungstitel (+1,6%).

Am Ende bewegen sich die als defensiv geltenden Aktien aus dem Pharmasektor, die an den Vortagen tendenziell gesucht waren. Ihr Stoxx-Subindex verliert 0,4 Prozent und ist zugleich der einzige, der nachgibt.

Die zuletzt schwer gebeutelten Aktien mit KI-Fantasie zeigen sich überwiegend etwas erholt. Der Stoxx-Index Technologie liegt 1 Prozent im Plus. Infineon legen um 0,5 Prozent zu, ASML um 1,1 Prozent, nachdem das Unternehmen am Vortag bereits das dritte Mal in diesem Jahr den Ausblick erhöht hatte. STMicro geben dagegen um 0,4 Prozent nach. Für Aixtron geht es um 4,5 Prozent nach oben nach der Mitteilung, dass der Hersteller von Anlagen für die Chipindustrie im dritten Quartal Auftragseingang und Margen kräftig und deutlicher als erwartet gesteigert hat.

Unter den Aktien der Rechenzentrenbauer- bzw. stromversorger können sich Siemens Energy um 1,8 Prozent erholen, ABB um 0,2 Prozent, während Schneider um 0,4 Prozent nachgeben. Hochtief legen um 2,0 Prozent zu.

Der Windanlagenbauer Nordex hat den operativen Gewinn im dritten Quartal mehr als verdoppelt und den Ausblick für die operative Rendite angehoben. Die Aktie macht einen Satz um 12,7 Prozent, nachdem sie jüngst im Sog einer massiven Prognosesenkung des Windparkprojektierers PNE unter Druck geraten war. PNE erholen sich um 3,8, Energiekontor um 3,0 und Vestas um 2,4 Prozent.

Im SDAX sorgt die Kursentwicklung von OHB für Aufmerksamkeit mit dem zweiten kräftigen Kurssprung innerhalb von drei Tagen. Die Aktie verteuert sich nachrichtenlos um fast 14 Prozent auf 193,40 Euro. Zu Wochenbeginn hatte das Papier noch rund 155 Euro gekostet. Von den Analysten von Nuways heisst es, die jüngste Schwäche der OHB-Aktie sei angesichts eines sich deutlich aufhellenden Auftragsausblicks unbegründet.

Die Kurse britischer Banken leiden unter Plänen des britischen Schatzkanzlers, die Bankensteuern anzuheben. Lloyds Banking verlieren 2,0, NatWest 1,8 und Barclays 0,2 Prozent.

===

Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.203,90 +0,6 35,64 6.168,26 7,1

Stoxx-50 5.391,30 +0,3 16,96 5.374,34 9,6

DAX 25.601,93 +0,9 219,31 25.382,62 4,5

MDAX 30.756,81 +1,8 540,38 27.039,42 0,5

TecDAX 4.037,42 +1,7 67,03 3.091,28 11,5

SDAX 18.329,97 +2,1 376,17 13.062,07 6,7

FTSE 10.831,91 -0,1 -8,44 10.840,35 9,1

CAC 7.955,36 +0,3 20,66 7.934,70 -2,4

SMI 14.333,72 -0,1 -15,79 14.349,51 8,0

ATX 6.545,64 +0,6 37,09 6.508,55 22,9

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,76 +0,01 4,78 4,73

5 Jahre 4,92 +0,02 4,92 4,88

10 Jahre 5,11 +0,03 5,12 5,07

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:50

EUR/USD 1,1255 +0,3 0,0037 1,1218 1,1205

EUR/JPY 177,9 +0,4 0,6700 177,23 177,2000

EUR/CHF 0,926 -0,2 -0,0014 0,9274 0,9294

EUR/GBP 0,8437 -0,1 -0,0012 0,8449 0,8453

USD/JPY 158,04 +0,0 0,0600 157,98 158,1500

GBP/USD 1,3338 +0,5 0,0065 1,3273 1,3251

USD/CNY 6,6861 -0,1 -0,0048 6,6909 6,6909

USD/CNH 6,6841 -0,1 -0,0053 6,6894 6,6902

AUS/USD 0,6958 +0,6 0,0039 0,6919 0,6915

Bitcoin/USD 82.656,22 +0,8 656,52 81.999,70 82.400,11

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 98,04 +0,1 0,07 97,97

Brent/ICE 106,32 +0,4 0,40 105,92

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.177,06 +0,2 6,81 4.170,25

Silber 57,82 +0,7 0,38 57,44

Platin 1.637,02 +0,7 11,31 1.625,71

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2026 07:52 ET (11:52 GMT)

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