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06.11.2026 07:01:41
MÄRKTE ASIEN/Baisse im Technologiesektor
DOW JONES--An den asiatischen Börsen herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung. Nach der Baisse in den USA folgen die lokalen Aktienmärkte angeführt vom Technologiesektor den düsteren US-Vorlagen. Besonders heftig erwischt es wie schon am Vortag die Börsen in Japan und Südkorea, wo panikartige Verkäufe im Technologiesektor die Leitindizes im frühen Geschäft tief in den Keller drückten. Aktuell stabilisieren sich die Indizes auf etwas höherem Niveau. Händler sprechen von wachsenden Zweifeln hinsichtlich der Investitionen in Künstliche Intelligenz nach den US-Zwischenwahlen. Denn die siegreichen Demokraten wollen den Bereich stärker regulieren.
"Die scharfe Korrektur ist zum Teil eine Neubewertung der künftigen US-Infrastrukturnachfrage, spiegelt aber auch wider, wie stark sich Anleger bei denselben Gewinnern des KI-Booms positioniert haben", sagt Chef-Anlagestrategin Charu Chanana von Saxo Markets. Südkorea und Taiwan seien zu konzentrierten Risikopositionen im globalen KI-Hardwarezyklus geworden, insbesondere bei Logik- und Speicherchips. Japan weise ein erhebliches Engagement durch Chipausrüstungs- und Industriezulieferer auf.
In Seoul kommt es erneut zu Volatilitätsunterbrechungen des Handels, der Kospi stürzt um 4,9 Prozent ab. Allerdings hatte der südkoreanische und technologielastige Leitindex im frühen Handel schon rund 9 Prozent im Minus gelegen. Er bewegt sich auf dem tiefsten Stand seit Anfang Februar. Die Technologie-Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix rutschen um 5,7 bzw. 9,1 Prozent ab.
Der Nikkei-225 bewegt sich im Bärenmarktmodus (mehr als 20 Prozent unter seinem jüngsten Hoch von Juni) und sinkt um 5,9 Prozent auf 57.483 Punkte, hatte aber bereits über 7 Prozent hinten gelegen. Zu den grössten Verlierern zählen der Halbleitersektor, Advantest büssen 5,2 Prozent ein, Kioxia Holdings gar 11 Prozent - Softbank Group brechen ebenfalls um 11 Prozent ein. Bereits am Vortag hatten diese Werte heftig Federn gelassen.
Sony verlieren 1,7 Prozent. Der Elektronikkonzern hatte am Vortag nachbörslich Geschäftszahlen vorgelegt und nach einem Gewinnsprung die Prognose erhöht- Aber in diesem negativen Marktumfeld spielt das keine Rolle. Anleger steuern die vermeintliche Sicherheit des Anleihemarktes an, die Renditen japanischer Staatsanleihen fallen daher. Zudem dämpft der jüngste Preisverfall bei Rohöl die Inflationssorgen und damit auch Zinserhöhungsspekulationen.
In China halten sich die Indizes besser, bereits am Vortag hatten Massnahmen Pekings insbesondere den Halbleitersektor gestützt. Der Shanghai-Composite verliert 1,2 Prozent, der HSI in Hongkong 1,1 Prozent. Der australische S&P/ASX-200, in dem Technologietitel keine grosse Rolle spielen, verliert nur 0,5 Prozent.
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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss
S&P/ASX 200 (Sydney) 9.020,80 -0,5 +3,5 06:00
Nikkei-225 57.483,13 -5,9 - 07:30
Topix 500 (Tokio) 2.895,22 -6,0 +8,9 07:30
Kospi (Seoul) 5.120,72 -4,9 +21,5 07:30
Hang-Seng (Hongkong) 24.537,25 -1,1 -4,3 09:00
Shanghai-Composite 3.646,16 -1,2 -8,1 08:00
Straits-Times (Singapur) 5.149,83 -2,8 +10,8 10:00
IDX Comp. (Indonesien) 4.931,39 -2,0 -43,0 10:00
KLCI (Malaysia) 1.613,85 -1,4 -3,9 10:00
DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 08:44 % YTD
EUR/USD 1,1195 -0,2 1,1218 1,1243 -4,7
EUR/JPY 176,71 -0,1 176,87 177,76 -4,0
EUR/GBP 0,8337 -0,0 0,8340 0,8343 -4,3
USD/JPY 157,83 +0,1 157,66 158,09 +0,8
USD/KRW 1.361,70 +0,3 1.357,90 1.341,09 -5,5
USD/CNY 6,6692 +0,0 6,6680 6,6701 -4,6
USD/CNH 6,6670 +0,0 6,6648 6,6689 -4,4
USD/HKD 7,8358 -0,1 7,8411 7,8441 +0,7
AUD/USD 0,6889 -0,6 0,6929 0,7014 +3,3
NZD/USD 0,5558 -0,6 0,5592 0,5641 -3,4
BTC/USD 75.642,16 -0,2 75.752,79 80.378,93 -13,7
ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 91,53 +1,1 1,01 90,52
Brent/ICE 99,62 +1,4 1,33 98,29
Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 4.044,56 -1,0 -42,78 4.087,34
Silber 51,38 -0,7 -0,37 51,75
Platin 1.505,59 -0,8 -11,44 1.517,03
(Angaben ohne Gewähr)
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/flf/cbr
(END) Dow Jones Newswires
November 06, 2026 01:02 ET (06:02 GMT)
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