Sony Aktie 763300 / JP3435000009
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sony vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Sony gewährt einen Blick in die Bücher – damit rechnen Analysten.
Sony lädt voraussichtlich am 05.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 63,67 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 5,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 60,43 JPY erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz gehen 13 Analysten von einem Zuwachs von 2,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3.193,87 Milliarden JPY gegenüber 3.107,91 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 219,53 JPY, gegenüber -54,700 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 24 Analysten durchschnittlich auf 12.967,66 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 12.479,62 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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