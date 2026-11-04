Ausblick: Sony stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sony stellt am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 63,67 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Sony einen Gewinn von 60,43 JPY je Aktie eingefahren.

13 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3.107,91 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3.193,87 Milliarden JPY aus.

22 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 221,85 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren -54,700 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 24 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 12.972,20 Milliarden JPY, gegenüber 12.479,62 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net