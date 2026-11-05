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05.11.2026 09:15:00
Sony-Aktie könnte von angehobener Jahresprognose profitieren
Sony profitiert von starken Geschäften mit Filmen, Musik und Videospielen.
Operatives Ergebnis übertrifft Analystenerwartungen
Im zweiten Geschäftsquartal bis Ende September stieg das operative Ergebnis im Jahresvergleich um 45 Prozent auf gut 622 Milliarden Yen und übertraf damit deutlich die durchschnittliche Erwartung der Analysten.
Die Resultate zeigten, dass sich Sonys aggressive Investitionen in Inhalte im Geschäft mit Filmen, Musik und Spielen der letzten Jahre auszahlten, sagte Branchenexperte Hideki Yasuda von der Toyo Research and Advice Co.
Sony hebt Umsatzprognose ebenfalls an
Der Umsatz stieg im zweiten Geschäftsquartal um 10 Prozent auf 3,43 Billionen Yen. Hier rechnet das Management für das Gesamtjahr nun mit 13 Billionen Yen, nachdem bisher ein Erlösniveau nur leicht über dem Vorjahreswert von 12,48 Billionen Yen im Plan gestanden hatte.
Sony legte die aktuellen Resultate zum Börsenschluss in Tokio vor. Zuvor hatte der Aktienkurs am Donnerstag mit einem Plus von rund 7 Prozent seinen jüngsten Aufschwung fortgesetzt.
TOKIO (awp international)
Weitere Links:
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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