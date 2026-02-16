Boeing Aktie 913253 / US0970231058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Allegris
|
16.02.2026 16:58:37
Lufthansa-Aktie fester: Business-Class-Plätze für Buchungen freigegeben
Die Langstreckenflugzeuge sind nagelneu, doch bislang durften die meisten der teuren Business-Sitze nicht vermarktet werden.
Hintergrund ist ein langwieriges Zertifizierungsverfahren, das jeder Flugzeugtyp durchlaufen muss. Da Lufthansa die eigentlich erprobten 787 "Dreamliner" nicht mit Standardsitzen, sondern einer eigens entworfenen Allegris-Kabinenausstattung ausrüstet, war hier eine weitere Zulassung der Bauteile notwendig. Man erhofft sich erhebliche Mehreinnahmen, weil im Allegris-System weitere Komfortmerkmale hinzugebucht werden können.
Drei Sitze bleiben gesperrt
In dem seit Jahren andauernden Prüfprozess seien "wichtige Meilensteine" erreicht worden, teilt Lufthansa mit. Eine vollständige Zulassung liegt aber weiterhin nicht vor. Vorläufig bleiben drei Sitze in der zweiten Reihe der Business-Class gesperrt.
Das erste Flugzeug mit der Allegris-Kabine ist seit Oktober 2025 für Lufthansa von Frankfurt aus unterwegs. Lufthansa Airlines plant mit 29 Dreamlinern bis Ende 2027. Im Airbus A350 sind die gleichen Sitze bereits seit Mai 2024 im Einsatz.
Im XETRA-Handel gewinnt die Lufthansa-Aktie zeitweise 1,56 Prozent auf 9,25 Euro.
/ceb/DP/stw
FRANKFURT (awp international)
Weitere Links:
Nachrichten zu Boeing Co.
|
13.02.26
|Boeing Aktie News: Boeing reagiert am Abend positiv (finanzen.ch)
|
13.02.26
|Boeing Aktie News: Boeing gewinnt am Nachmittag an Boden (finanzen.ch)
|
13.02.26
|NYSE-Handel Dow Jones beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
12.02.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
12.02.26
|NYSE-Handel So entwickelt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.ch)
|
12.02.26
|Handel in New York: Dow Jones zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
11.02.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.ch)
|
11.02.26
|Schwacher Handel: Dow Jones präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.ch)