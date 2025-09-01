|Kurse + Charts + Realtime
01.09.2025 12:29:00
Lindt Aktie News: Lindt tendiert am Montagmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Lindt. Die Aktionäre schickten das Papier von Lindt nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 120'200,00 CHF.
Das Papier von Lindt legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 120'200,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 16'947 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Lindt-Aktie bis auf 120'400,00 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 119'400,00 CHF. Bisher wurden heute 35 Lindt-Aktien gehandelt.
Bei 134'800,00 CHF markierte der Titel am 21.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lindt-Aktie 12,15 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 97'000,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lindt-Aktie mit einem Verlust von 19,30 Prozent wieder erreichen.
Lindt-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1'500,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1'609,40 CHF belaufen.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Lindt wird am 10.03.2026 gerechnet. Am 09.03.2027 wird Lindt schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Experten taxieren den Lindt-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3'114,45 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Lindt-Aktie
Lindt & Sprüngli-Aktie leichter: Überlegungen zu Produktion von Schokoladenhasen in den USA
Lindt&Sprüngli sieht nur begrenzte Auswirkungen der US-Zölle - Aktie dennoch schwach
Nachrichten zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
|
12:29
|Lindt Aktie News: Lindt tendiert am Montagmittag fester (finanzen.ch)
|
10:02
|SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lindt-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
29.08.25
|Lindt Aktie News: Lindt macht am Nachmittag Boden gut (finanzen.ch)
|
29.08.25
|Lindt Aktie News: Lindt am Freitagvormittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
25.08.25
|SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lindt-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
18.08.25
|SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lindt von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
11.08.25
|SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lindt-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
04.08.25
|Lindt&Sprüngli sieht nur begrenzte Auswirkungen der US-Zölle - Aktie dennoch schwach (AWP)
Analysen zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI verhalten freundlich -- DAX legt zu -- Märkte in Fernost schliessen uneins - Nikkei fällt
Zum Start in die neue Börsenwoche zeigt sich der heimische Aktienmarkt etwas fester, während auch der deutsche Leitindex zulegen kann. Die asiatischen Aktienmärkten tendierten derweil am Montag in verschiedene Richtungen.
