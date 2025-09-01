Lindt Aktie News: Lindt tendiert am Montagmittag fester

Das Papier von Lindt legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 120'200,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 16'947 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Lindt-Aktie bis auf 120'400,00 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 119'400,00 CHF. Bisher wurden heute 35 Lindt-Aktien gehandelt.

Bei 134'800,00 CHF markierte der Titel am 21.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lindt-Aktie 12,15 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 97'000,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lindt-Aktie mit einem Verlust von 19,30 Prozent wieder erreichen.

Lindt-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1'500,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1'609,40 CHF belaufen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Lindt wird am 10.03.2026 gerechnet. Am 09.03.2027 wird Lindt schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Lindt-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3'114,45 CHF je Aktie.

