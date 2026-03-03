Limbach Holdings Aktie 33395460 / US53263P1057
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
03.03.2026 04:36:07
Limbach Holdings, Inc. Profit Climbs In Q4
(RTTNews) - Limbach Holdings, Inc. (LMB) announced earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $12.30 million, or $1.02 per share. This compares with $9.84 million, or $0.82 per share, last year.
Excluding items, Limbach Holdings, Inc. reported adjusted earnings of $16.94 million or $1.40 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 30.1% to $186.87 million from $143.65 million last year.
Limbach Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $12.30 Mln. vs. $9.84 Mln. last year. -EPS: $1.02 vs. $0.82 last year. -Revenue: $186.87 Mln vs. $143.65 Mln last year.
Nachrichten zu Limbach Holdings Inc
|
01.03.26
|Ausblick: Limbach gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
15.02.26
|Erste Schätzungen: Limbach präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Limbach veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Limbach stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)