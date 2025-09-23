Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’130 0.0%  SPI 16’848 0.1%  Dow 46’382 0.1%  DAX 23’631 0.4%  Euro 0.9345 -0.1%  EStoxx50 5’481 0.7%  Gold 3’785 1.0%  Bitcoin 89’477 0.2%  Dollar 0.7920 -0.1%  Öl 67.3 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Aktien von Merck und Siemens steigen: Partnerschaft bei KI-gestützte Wirkstoffentwicklung wird vertieft
UBS-Aktie wechselt Vorzeichen: UBS einigt sich mit Frankreich im Steuerstreit
Knaus Tabbert-Aktie nach Gewinnwarnung mit deutlichem Kursverlust
Berkshire Hathaway steigt aus: Warren Buffett verkauft alle BYD-Anteile - Aktie unter Druck
Rheinmetall, HENSOLDT & RENK: So entwickeln sich Rüstungsaktien am Dienstag
Suche...
23.09.2025 15:00:36

Lanxess will Envalior-Anteile an Joint-Venture-Partner verkaufen - Kurssprung

KÖLN (awp international) - Der Chemiekonzern Lanxess will sich komplett von seinen Anteilen am Gemeinschaftsunternehmen Envalior trennen. Verkauft werden soll das Aktienpaket an den Joint-Venture-Partner, eine Beteiligungsgesellschaft von Advent, wie Lanxess am Dienstag mitteilte. Vertraglich vereinbart sei ein Basis-Kaufpreis von rund 1,2 Milliarden Euro für die angedienten Anteile. Bei der Aktie sorgten die Pläne für einen Kurssprung von zuletzt neun Prozent.

Die Kölner hatten zur Gründung von Envalior vor mehr als zwei Jahren ein Andienungsrecht ausgehandelt, das sie nun ausüben wollen. In welchem Umfang und ob der Anteilsverkauf vollzogen werde, soll sich den Angaben zufolge spätestens im März 2026 entscheiden.

Advent sei unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit verpflichtet, die Lanxess-Beteiligung an Envalior von 40,94 Prozent entweder vollständig oder zur Hälfte zu erwerben, hiess es weiter. Mögliche Anpassungen des Kaufpreises könnten sich durch die Entwicklung des operativen Ergebnisses (Ebitda) bei Envalior ergeben. Sollte Advent die Anteile nicht übernehmen, dürfen die Kölner spätestens zum 1. April 2028 die Übernahme von mindestens der Hälfte der Anteile verlangen - dann falle der Vorbehalt der Finanzierungsfähigkeit weg.

Envalior, ein Spezialist für technische Hochleistungswerkstoffe, war im Frühjahr 2023 gegründet worden. Das Unternehmen entstand durch die Fusion des Bereichs Engineering Materials des niederländischen Konzerns Royal DSM und von Lanxess High Performance Materials. Lanxess hatte damals bereits eine erste Zahlung von 1,3 Milliarden Euro erhalten./tav/jha/

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börsentag 2025: Schweiz vs. USA vs. Eurozone – wer schlägt den Markt bis Jahresende?

Wall Street Zürichsee vs. Eurozone: Wer hat 2025 die Nase vorn?

In 🎙️ der Paneldiskussion zum Thema Schweizer Blue Chips sprechen Lars Erichsen @ErichsenGeld Tim Schäfer @TimSchaeferMedia , Thomas Kovacs ‪alias @Sparkojote und David Kunz, COO der BX Swiss über den aktuellen Zustand der Schweizer Wirtschaft, spannende Blue Chip-Aktien, das internationale Marktumfeld sowie wichtige Trends in Branchen, Währungen und Krypto.

💡 Wie steht die Schweiz im Vergleich zu den USA und der Eurozone da?
💡 Welche Branchen bieten aktuell Potenzial?
💡 Und wie würden Profis 10.000 CHF, EUR oder USD heute investieren?

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Schweiz vs. USA vs. Eurozone – wer schlägt den Markt bis Jahresende? | Börsentag Zürich 2025

Inside Trading & Investment

13:36 Logo WHS Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt (Aufzeichnung von heute)
12:09 Julius Bär: 10.60% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55% European) auf Apple Inc, QUALCOMM Inc, Micron Technology Inc
11:15 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Amrize, Geberit, Sika
09:33 Marktüberblick: Autowerte unter Druck – Edelmetalle haussieren
08:36 SMI mit verhaltenem Wochenstart
06:09 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – 200-Tage-Linie im Blick
22.09.25 Zukunftsperspektiven für Chemiekonzerne in einem wandelbaren Markt
22.09.25 Schweiz vs. USA vs. Eurozone – wer schlägt den Markt bis Jahresende? | Börsentag Zürich 2025
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’604.74 19.86 BHPSRU
Short 12’868.67 13.77 S2S3YU
Short 13’335.20 8.97 3OUBSU
SMI-Kurs: 12’129.59 23.09.2025 15:05:50
Long 11’597.30 19.23 BAES3U
Long 11’351.53 13.77 BRTSZU
Long 10’853.09 8.81 BPDSHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall, HENSOLDT & RENK: So entwickeln sich Rüstungsaktien am Dienstag
Goldpreis-Rally: Warum Goldman Sachs bis 2026 neue Rekorde voraussagt
Plug Power-Aktie legt deutlich zu: Analysten-Upgrade beflügelt Brennstoffzellenhersteller
Nach Milliardendeal mit OpenAI: Experten sehen für die NVIDIA-Aktie noch mehr Potenzial
Bitcoin-Abflüsse auf Rekordhoch: Steht der Kryptomarkt vor einer Angebotslücke?
Santhera-Aktie bricht jedoch zweistellig ein: Santhera setzt sich nach deutlichem Umsatzplus im Halbjahr höhere Ziele
Berkshire Hathaway steigt aus: Warren Buffett verkauft alle BYD-Anteile - Aktie unter Druck
TUI-Aktie fester: Sommergeschäft schwach, aber positiver Start des Winterprogramms
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
UBS-Aktie wechselt Vorzeichen: UBS einigt sich mit Frankreich im Steuerstreit

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}