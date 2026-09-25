BILL Holdings Aktie 51160141 / US0900431000
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
25.09.2026 19:35:00
Künstliche Intelligenz: Bill Gates warnt vor einer Milliarde Todesfällen durch KI
BILL HoldingsImmer mehr Menschen aus der Technologiebranche warnen vor den existenziellen Gefahren durch künstliche Intelligenz. Nun hat sich auch Microsoft-Mitgründer Bill Gates zu Wort gemeldet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
37.53 CHF -0.35%
In eigener Sache
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
25.09.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Microsoft Aktie News: Microsoft steigt am Abend (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones am Freitagnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Künstliche Intelligenz: Bill Gates warnt vor einer Milliarde Todesfällen durch KI (Spiegel Online)
|
25.09.26
|Optimismus in New York: So steht der NASDAQ 100 am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Microsoft Aktie News: Microsoft am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Bill Gates warns AI could cause ‘a billion deaths’ (Financial Times)