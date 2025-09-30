Deutsche Börse kooperiert mit Circle für Stablecoin-Handel in Europa - Aktien uneins

Diese Vereinbarung ist nach Angaben der Deutschen Börse die erste ihrer Art in Europa. Sie soll token-basierte Zahlungsmethoden mit traditioneller Finanzmarktinfrastruktur verbinden und so neue Lösungen für Marktteilnehmer schaffen. Damit leisten die Partner einen Beitrag zur regulierten Einführung von Stablecoins in den europäischen Kapitalmärkten.

Möglich werde diese Initiative durch die EU-Verordnung über Märkte für Kryptowerte (MiCAR), dem weltweit ersten umfassenden Rechtsrahmen für Kryptowerte. Circle habe als erster grosser globaler Emittent eine Lizenz unter MiCAR erhalten.

Die Partner wollen sich zunächst auf die Notierung und den Handel von Stablecoins auf der zu 360T gehörenden digitalen Börse 3DX sowie über den institutionellen Kryptoanbieter Crypto Finance konzentrieren, beide Teil der Deutsche Börse Group.

Die Zusammenarbeit soll ausserdem die skalierbare Verwahrung von digitalen Vermögenswerten über Clearstream, den Nachhandelsdienstleister der Deutschen Börse, ermöglichen. Die Unterverwahrung wird von der deutschen Entität von Crypto Finance bereitgestellt.

Die Deutsche Börse-Aktie beendete den XETRA-Handel 0,80 Prozent höher bei 228,10 Euro, während Circle-Titel im Handel an der NYSE zeitweise 0,30 Prozent auf 133,26 US-Dollar verlieren.

DOW JONES