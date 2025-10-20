Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson verteuert sich am Montagabend

Die Aktionäre schickten das Papier von Johnson Johnson nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,6 Prozent auf 194,42 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 46'727 Punkten notiert. In der Spitze legte die Johnson Johnson-Aktie bis auf 194,47 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 193,50 USD. Zuletzt wechselten 306'451 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.

Bei 194,47 USD erreichte der Titel am 20.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,03 Prozent könnte die Johnson Johnson-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 140,68 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Johnson Johnson-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Johnson Johnson-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,19 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Johnson Johnson 4,91 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Johnson Johnson am 14.10.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,11 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Johnson Johnson im vergangenen Quartal 23.99 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Johnson Johnson 22.47 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 21.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Johnson Johnson-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 26.01.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,87 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

Johnson & Johnson-Aktie stabil: Tausende Briten klagen gegen J&J

Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Johnson Johnson-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

J&J-Aktie tiefer: Johnson & Johnson hebt Umsatzziel erneut an - Trennung vom Orthopädiegeschäft