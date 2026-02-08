Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
08.02.2026 12:22:00
Januar 2026: Analysten sehen Potenzial bei Munich Re-Aktie
Die jüngsten Expertenmeinungen zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Überblick.
8 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie veröffentlicht.
4 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 614,63 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 102,23 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie von 512,40 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|613,00 EUR
|19,63
|30.01.2026
|UBS AG
|575,00 EUR
|12,22
|26.01.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|574,00 EUR
|12,02
|21.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|655,00 EUR
|27,83
|19.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|16.01.2026
|Barclays Capital
|616,00 EUR
|20,22
|16.01.2026
|Jefferies & Company Inc.
|600,00 EUR
|17,10
|13.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|655,00 EUR
|27,83
|07.01.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|629,00 EUR
|22,76
|05.01.2026
|RBC Capital Markets
|-
|-
|05.01.2026
Redaktion finanzen.ch