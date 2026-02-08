Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’503 0.3%  SPI 18’638 0.3%  Dow 50’116 2.5%  DAX 24’721 0.9%  Euro 0.9171 0.0%  EStoxx50 5’998 1.2%  Gold 4’959 3.8%  Bitcoin 55’453 13.4%  Dollar 0.7759 -0.3%  Öl 68.1 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Januar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Gerresheimer-Aktie
Kurspotenzial bei BYD-Aktie: Analysten setzen auf diese Schlüssel­sparte
Tesla treibt Dojo 3 voran: Neue Rolle im Konzern
So schätzen Analysten die adidas-Aktie ein
Januar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie
Suche...
eToro entdecken

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktie unter der Lupe 08.02.2026 12:22:00

Januar 2026: Analysten sehen Potenzial bei Munich Re-Aktie

Januar 2026: Analysten sehen Potenzial bei Munich Re-Aktie

Die jüngsten Expertenmeinungen zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Überblick.

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Unsponsored American Depos
10.40 EUR 0.97%
Kaufen Verkaufen

8 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie veröffentlicht.

4 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 614,63 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 102,23 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie von 512,40 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital613,00 EUR19,6330.01.2026
UBS AG575,00 EUR12,2226.01.2026
Goldman Sachs Group Inc.574,00 EUR12,0221.01.2026
JP Morgan Chase & Co.655,00 EUR27,8319.01.2026
JP Morgan Chase & Co.--16.01.2026
Barclays Capital616,00 EUR20,2216.01.2026
Jefferies & Company Inc.600,00 EUR17,1013.01.2026
JP Morgan Chase & Co.655,00 EUR27,8307.01.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)629,00 EUR22,7605.01.2026
RBC Capital Markets--05.01.2026

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Munich Re-Aktie fester: Rückversicherer übertrifft Ziele und stellt neue Strategie bis 2030 vor
Munich Re-Aktie in Rot: Globale Schäden auf über 100 Millirden US-Dollar beziffert
Munich Re-Aktie kaum bewegt: Kein Stellenabbau vorgesehen - Chef lobt Rückversicherungsumfeld

Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com