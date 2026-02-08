Januar 2026: Analysten sehen Potenzial bei Munich Re-Aktie

8 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie veröffentlicht.

4 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 614,63 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 102,23 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie von 512,40 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 613,00 EUR 19,63 30.01.2026 UBS AG 575,00 EUR 12,22 26.01.2026 Goldman Sachs Group Inc. 574,00 EUR 12,02 21.01.2026 JP Morgan Chase & Co. 655,00 EUR 27,83 19.01.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 16.01.2026 Barclays Capital 616,00 EUR 20,22 16.01.2026 Jefferies & Company Inc. 600,00 EUR 17,10 13.01.2026 JP Morgan Chase & Co. 655,00 EUR 27,83 07.01.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 629,00 EUR 22,76 05.01.2026 RBC Capital Markets - - 05.01.2026

Redaktion finanzen.ch