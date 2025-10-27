Investment-Tipp SAP SE-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SAP von 310 auf 320 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Walldorfer hätten im dritten Quartal im widrigen Umfeld Widerstandskraft bewiesen, schrieb Mohammed Moawalla am Freitagabend. Er passte seine Wachstumsschätzungen an die starke Auftragslage an.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die SAP SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:31 Uhr 0.3 Prozent auf 234.05 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 36.72 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 90’280 Stück. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2025 um 0.1 Prozent nach unten. Die Quartalsbilanz für Q4 2025 wird am 29.01.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

