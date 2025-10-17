Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Analyse im Fokus 17.10.2025 09:54:04

Investment-Tipp Fresenius SE-Aktie: JP Morgan Chase & Co. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Hier sind die Erkenntnisse von JP Morgan Chase & Co.-Analyst David Adlington, der das Fresenius SE-Papier näher betrachtet hat.

Fresenius
44.50 CHF 1.22%
Kaufen Verkaufen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49,10 Euro belassen. Die angesichts der Krankenhaus-Gebühren-Pläne der Bundesregierung aufgekommenen Sorgen vieler Investoren mit Blick auf die Tochter Helios seien übertrieben, schrieb David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwar seien die Pläne nicht das Idealszenario, aber das Kostenerstattungsumfeld dürfte immer noch das beste seit langer Zeit werden.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Fresenius SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:37 Uhr verteuerte sich das Papier um 0.2 Prozent auf 47.29 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 3.83 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 64’764 Fresenius SE-Aktien. Das Papier kletterte auf Jahressicht 2025 um 44.3 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 23:07 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


