Keep Aktie 128122671 / KYG5244R1083
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17.08.2026 08:45:00
India Lets Delayed Renewable Projects Pay to Keep Grid Access
keep their grid connectivity instead of losing it, Reuters has reported, citing the country’s Central Electricity Regulatory Commission. With grid connectivity a limited resource, space should not be kept unused, the regulator said. According to the regulator, if a solar or wind developer misses its own project deadline, they can remain on the list for a grid connection, but they would have to pay the equivalent of $10.48 per megawatt per day…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!