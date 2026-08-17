Allianz-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Bewertung mit Hold

Das Analysehaus Jefferies hat Allianz mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Hold" belassen. Dies schrieb Philip Kett in seiner monatlichen Branchenbetrachtung vom Sonntag, in der er sich mit der Kursentwicklung des europäischen Versicherungssektors und einzelner Titel sowie den Trends bei den Konsensschätzungen im Juli beschäftigte.

Aktieninformation im Fokus: Die Allianz-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Jefferies & Company Inc.-Empfehlung

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:27 Uhr mit Abschlägen von 0.3 Prozent bei 441.40 EUR. Also weist das Papier noch eine Rückgangsmöglichkeit von 26.37 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 135’499 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 18.2 Prozent zu Buche. Voraussichtlich am 12.11.2026 wird Allianz Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2026 gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 05:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2026 / 19:01 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.