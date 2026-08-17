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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

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Analyse im Blick 17.08.2026 13:34:44

Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Richemont-Aktie mit Outperform

Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Richemont-Aktie mit Outperform

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Richemont-Aktie durch Bernstein Research liegen vor.

Richemont
187.10 CHF -2.61%
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Richemont auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Franken belassen. Richemont bleibe wegen des überlegenen organischen Wachstums, das auch in Zukunft Bestand haben und die Konsensschätzungen übertreffen sollte, sein bevorzugter Titel im Luxusgütersektor, schrieb Luca Solca in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Im Bereich "weicher" Luxuswaren sieht er bei Hermes noch Steigerungspotenzial, welches ab 2027 sichtbar werden dürfte. LVMH profitiere von einer Wiederbelebung der Marke Dior, kämpfe aber immer noch mit den anspruchsvollen Verbrauchern der Mittelschicht, wie das schwache organische Wachstum im Bereich Mode und Lederwaren belege. Kering habe derweil gezeigt, dass eine Anpassung der Preis- und Sortimentsstruktur nach unten Gucci beflügeln könne. Daran dürfte sich LVMH ein Beispiel nehmen, wenn auch wahrscheinlich mit mehr Vorsichtsmassnahmen hinsichtlich des Markenwerts von Louis Vuitton.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Richemont-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Richemont-Aktie musste um 13:18 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1.8 Prozent auf 188.90 CHF abwärts. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 27.05 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 99’726 Richemont-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Richemont-Aktie um 9.8 Prozent nach oben. Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 13.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 21:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 05:02 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com
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Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

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12:45 Richemont Outperform Bernstein Research
22.07.26 Richemont Outperform Bernstein Research
21.07.26 Richemont Buy Deutsche Bank AG
16.07.26 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.07.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
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