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Geändert am: 17.08.2026 08:51:15

SMI vorbörslich mit Stabilisierungstendenzen -- DAX dürfte höher in die Woche einsteigen -- Grüner Wochenauftakt an den Börsen in Asien

Am heimischen Aktienmarkt könnte es zum Auftakt der Woche leicht nach oben gehen. Auch am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Gewinne ab. In Fernost dominieren am Montag die Käufer das Geschehen.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich vorbörslich am Montag etwas höher.

Der SMI hatte am Freitag nach einem leicht festeren Start schnell an Schwung verloren und war im Verlauf in den roten Bereich gerutscht. Dort beendete er den Tag schliesslich auch. Letztlich ging es 0,58 Prozent auf 14'390,67 Zähler nach unten.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI zeigten sich indes ebenfalls schwächer. Zuvor waren sie noch höher in den Handel gestartet. Der SPI schloss 0,5 Prozent tiefer bei 20'310,57 Punkten, während der SLI 0,39 Prozent auf 2'318,31 Indexpunkte abgab.

Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich für den Montag gemäss den vorbörslichen Indikationen eine freundliche Eröffnung ab. Nach dem Rücksetzer von vergangenem Freitag und der insgesamt schwächeren Woche aufgrund von Gewinnmitnahmen könnte sich der Leitindex SMI damit wieder etwas stabilisieren. Aus dem Nahen Osten kommen derzeit zwar keine Entspannungssignale und die jüngsten Konjunkturdaten aus den USA fielen insgesamt schwach aus. Aber trotz der steigenden Risiken würden die Bullen nicht weichen, heisst es in einer Einschätzung der Onlinebank Swissquote

Im Konflikt zwischen den USA und dem Iran ist am Wochenende die Frist ausgelaufen, binnen derer die USA und Teheran Verhandlungen etwa über das iranische Atomprogramm abschliessen wollten. Gegen die Waffenruhe und weitere Punkte des Abkommens war in den vergangenen Wochen allerdings mehrfach verstossen worden. Zuletzt provozierte US-Präsident Donald Trump mit der Ankündigung einer Übernahme der Strasse von Hormus. Der Iran wiederum hat die Pläne zurückgewiesen und die Wiederaufnahme von Verhandlungen mit den USA offen infrage gestellt.

Angesichts der Neuigkeiten aus der Golfregion sei die Reaktion an den Energiemärkten relativ besonnen ausgefallen, so der Tenor in Marktkreisen. Der Ölpreis hat sich denn auch nach einem vorübergehenden Anstieg auf über 89 Dollar in der Nacht auf Montag wieder deutlicher unter dieser Grenze etabliert.

Unternehmensnews gibt es zum Start in die neue Woche nur wenige, was sich im Verlauf der Woche aber ändern wird. Das Datenhighlight aus konjunktureller Sicht dürfte die Publikation des Protokolls der jüngsten Sitzung des Fed am Mittwoch sein. Besonders spannend sei dies angesichts der bislang sehr zurückhaltenden Kommunikation des neuen Chefs der Notenbank, Kevin Warsh, heisst es dazu im Handel.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex könnte Startgewinne einfahren.

Der DAX hatte am Freitag 0,53 Prozent fester bei 26'440,31 Zählern geschlossen - ein neuer Rekordschlussstand.

Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag vor dem XETRA-Handelsstart 0,2 Prozent höher auf 26'495 Punkte. Am vergangenen Mittwoch hatte er mit 26'573 Punkten seinen bisherigen Höchststand erreicht, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Über die Woche gesehen legte er dennoch knapp ein halbes Prozent auf 26'440 Punkte zu. Der Iran-Krieg bleibt zwar ungelöst, hatte aus Anlegersicht zuletzt aber seinen Schrecken ein Stück weit verloren.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich vor dem Wochenende leichter.

So startete der Dow Jones nahe der Nulllinie und hielt sich im weiteren Verlauf überwiegend darunter. Schlussendlich gab er 0,2 Prozent auf 53'732,41 Zähler nach.
Der technologielastige NASDAQ Composite eröffnete die Sitzung unterdessen mit leichten Kursgewinnen und fiel dann ebenfalls zurück. Er gab zur Schlussglocke 0,28 Prozent auf 26'729,16 Punkte nach.

Nach den in dieser Woche veröffentlichten moderaten Inflationszahlen bestätigten frische Konjunkturdaten Hoffnungen auf kurzfristig stabile US-Leitzinsen. So sind Umsätze im US-Einzelhandel im Juli um 0,6 Prozent gefallen, während Volkswirte mit einem Anstieg um 0,1 Prozent gerechnet hatten.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich zum Wochenstart mit Gewinnen.

Der japanische Nikkei 225 legt zeitweise 0,58 Prozent auf 69'110,76 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite daneben um 1,02 Prozent auf 3'967,33 Indexpunkte nach oben.

Der Hang Seng verzeichnet unterdessen zeitweise Gewinne von 1,78 Prozent auf 25'564,35 Zähler.

ie asiatischen Aktienmärkte verzeichnen am Montag überwiegend Zugewinne. Regionalen Technologie-Titeln kommt dabei zugute, dass die Erwartungen an Zinserhöhungen der US-Notenbank Federal Reserve weiter zurückgingen. Gleichzeitig warten Anleger auf neue Wirtschaftsdaten aus China und beobachteten die Lage rund um die Strasse von Hormus.

Da Fortschritte in Richtung eines Friedensabkommens ausblieben, bleibt der Druck auf die Ölmärkte bestehen. Der Tankerverkehr durch die strategisch wichtige Meerenge ist weiterhin weitgehend unterbrochen. Iran forderte die USA auf, eine "Niederlage anzuerkennen", während US-Präsident Donald Trump die amerikanische Bevölkerung vor steigenden Benzinpreisen im Zuge des anhaltenden Konflikts warnte.

Enttäuschende Konjunkturdaten aus Japan bremsten den Anstieg des japanischen Marktes nicht massgeblich. Das japanische Bruttoinlandsprodukt wuchs im zweiten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 1,1 Prozent und verfehlte damit die Prognose von 2,0 Prozent . Grund hierfür waren der erste Rückgang des privaten Konsums seit acht Quartalen sowie schrumpfende Unternehmensinvestitionen. Rückenwind kam hingegen von den Exporten, getrieben durch die Nachfrage nach japanischen Hybridfahrzeugen und Halbleiter-Lieferungen im Zuge des weltweiten KI-Booms. Das schwächere Wirtschaftswachstum könnte der Bank of Japan mehr Spielraum verschaffen, eine erneute Zinsanhebung zu verschieben. Allerdings bergen die anhaltende Inflation und steigende Importkosten weiterhin Risiken für den Ausblick.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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