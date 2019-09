Im Rallymodus: Die MasterCard-Aktie stieg dieses Jahr schon rund 50%

Die Aktien von MasterCard konnten in diesem Jahr bislang fast 50 Prozent an Wert gewinnen. Treiber dieser Rally sind vor allem eine robuste US-Wirtschaft sowie damit einhergehend zahlungsfreudige Kunden. Aber wird der Zahlungsanbieter diesen Wachstumskurs fortsetzen können?

• MasterCard-Aktie im Rallymodus• Verschiedene Faktoren sorgen für stetige Einnahmen und Kurszuwächse• Vielzahl der Analysten empfiehlt MasterCard zum Kauf

Die MasterCard-Aktie befindet sich im Rallymodus. Sorgen um das globale Wachstum, der Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China, enorme Volatilität an den Märkten und weitere Unsicherheiten können der US-Kreditkartenorganisation scheinbar nichts anhaben. Die Titel setzen ihren Aufwärtstrend unbeirrt fort und schlagen damit auch den breiteren Markt. Wie Börse Online berichtet, sei die MasterCard-Aktie seit 2007 nur einmal wirklich unter Druck geraten - nämlich während der Finanzkrise.

MasterCard übertrifft Markterwartungen immer wieder

Dem Zahlungsanbieter gelingt es immer wieder, die Erwartungen des Marktes bezüglich der Geschäftsentwicklung zu schlagen. Das bewies MasterCard auch im zweiten Quartal dieses Jahres wieder. Während der Gewinn im Jahresvergleich um 31 Prozent anstieg, wuchsen die Erlöse um 12 Prozent. Der Umsatz des Unternehmens sei in den letzten acht Quartalen ausserdem im Schnitt um mehr als 17 Prozent gestiegen, wie aus Daten von FactSet hervorgeht.

Starke Positionierung, US-Wirtschaft und Verbraucher treiben an

Ein Grund für diese starke Entwicklung dürfte die weltweite Abkehr von Bargeld sein. Verbraucher vollziehen immer mehr den Wandel weg vom Bargeld hin zur Karte oder gar zu digitalen Zahlungsmethoden, heisst es bei CNBC.

Zudem unterstütze auch die robuste US-Wirtschaft. Der längste Bullenmarkt der Geschichte ermutige die Kunden, mehr Geld auszugeben. Die Gewinne von MasterCard & Co. seien demnach auch auf höhere Gebühreneinnahmen zurückzuführen, erklärt CNBC weiter. Insbesondere auch der florierende Online-Handel sei eine wichtige Stütze. "Wir sehen den Verbraucher weiterhin stark bezüglich der Konsumausgaben", sagte MasterCard-Präsident Craig Vosburg gegenüber CNBC vergangene Woche. Experten der DZ Bank zufolge sei der US-amerikanische Zahlungsabwickler einer der Hauptprofiteure vom langfristigen Boom in Zahlungsverkehr, wie Börse Online berichtet. Als Gründe dafür nennen die Experten die zentrale Marktstellung MasterCards sowie die einzigartige Positionierung im B2B-Bereich. Dadurch sei langfristig hohes Gewinnwachstum zu erwarten.

Analysten mit bullishen Zukunftsprognosen

In diesem Jahr konnte die MasterCard-Aktie bislang um etwa 46 Prozent an Wert gewinnen, während der S&P 500 inzwischen rund 20 Prozent höher steht. Seit Anfang 2011, als die Papiere des Zahlungsdienstleisters noch etwas mehr als 22 US-Dollar wert waren, sind sie gar um etwa 1.120 Prozent gestiegen. Der breitere Markt sei unterdessen lediglich um rund 140 Prozent angewachsen, heisst es bei CNBC.

Analysten und Investoren sehen langfristig Potenzial bei MasterCard. So glaubt Lisa Ellis von Moffett Nathanson beispielsweise, dass es auch in den nächsten fünf Jahren weiter bergauf gehen dürfte, wie sie kürzlich in einer Mitteilung an Kunden schrieb: "Es gibt nur wenige (wenn überhaupt) andere Aktien, für die Sie eine vergleichbar feste Überzeugung haben können, dass das Unternehmen für die nächsten fünf Jahre, Jahr für Jahr ein EPS-Wachstum von etwa 20 Prozent erzielen wird". Morgan Stanley zeigte sich ähnlich optimistisch: "Wir erwarten ein relativ widerstandsfähiges PCE-Wachstum, die säkulare Verschiebung von Bargeld zu Karte und einige Marktanteilsgewinne, um ein zweistelliges Umsatzwachstum zu erzielen", erklärte Analyst James Faucette in einer Kundennotiz.

Generell erfreut sich die Aktie grosser Beliebtheit: Von 38 Wall Street-Analysten, die sie bewerten, empfehlen 35 die MasterCard-Titel zum Kauf. Während zwei Analysten der Aktie neutral gegenüberstehen, rät lediglich einer zum Verkauf der Titel, wie CNBC berichtet.



Nun bleibt also abzuwarten, ob die am Markt herrschenden Unsicherheiten MasterCard auch weiterhin nichts anhaben können und die Aktie ihre Rally fortsetzen kann.



Redaktion finanzen.ch