23.10.2025 10:03:06
IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Telefonica von vor 10 Jahren bedeutet
Wer vor Jahren in Telefonica-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 10 Jahren wurde das Telefonica-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 10.00 EUR. Bei einem Telefonica-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 99.998 Telefonica-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 462.29 EUR, da sich der Wert eines Telefonica-Papiers am 22.10.2025 auf 4.62 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 53.77 Prozent verringert.
Alle Telefonica-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25.80 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Telefonica S.A.
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Telefonica zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.10.25
|Aktien von Telefonica und United Internet: Unternehmen will Verhältnis verbessern (AWP)
|
16.10.25
|IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Telefonica-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09.10.25
|IBEX 35-Titel Telefonica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Telefonica-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
07.10.25
|Vorstandschef von Mobilfunkfirma O2 vor Ablösung (AWP)
|
07.10.25
|Vorstandschef von Mobilfunkfirma O2 vor Ablösung (AWP)
|
02.10.25
|IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: Hätte sich ein Investment in Telefonica vor einem Jahr inzwischen gelohnt? (finanzen.ch)
|
25.09.25
|IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel hätte eine Investition in Telefonica von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.ch)
Analysen zu Telefonica S.A.
|10.02.25
|Telefonica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.06.24
|Telefonica Sell
|Deutsche Bank AG
|13.06.24
|Telefonica Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.11.23
|Telefonica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.23
|Telefonica Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
