IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Telefonica von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren wurde das Telefonica-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 10.00 EUR. Bei einem Telefonica-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 99.998 Telefonica-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 462.29 EUR, da sich der Wert eines Telefonica-Papiers am 22.10.2025 auf 4.62 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 53.77 Prozent verringert.

Alle Telefonica-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25.80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch