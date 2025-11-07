IAG-Aktie im Sinkflug: Schwaches US-Geschäft drückt auf die Umsätze

Diese blieben hinter den Erwartungen der Analysten zurück.

So stagnierten die Erlöse bei rund 9,3 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Freitag in London mitteilte. IAG verzeichnete dabei auf den Nordatlantik-Routen einen Rückgang der Passagierumsätze von 7,1 Prozent. Dieser sei teilweise auf Währungseffekte sowie eine, wie das Unternehmen es nannte, "etwas schwächere Nachfrage" in diesem Segment zurückzuführen.

An der Börse kamen die Aussagen nicht gut an. Das Papier verlor im Londoner Handel zuletzt 8,19 Prozent auf 3,80 Pfund. Allerdings ist die Aktie in diesem Jahr auch sehr gut gelaufen

"Wir müssen berücksichtigen, dass wir die Zahlen mit einem sehr starken Vorjahresquartal vergleichen", sagte Konzernchef Luis Gallego in einer Telefonkonferenz. Die aktuelle Entwicklung sei jedoch positiv.

Nachfrage für USA geht zurück

Das Geschäft über den Nordatlantik macht etwa ein Drittel der Gesamtkapazität des Unternehmens aus. Europäische Fluggesellschaften warnen seit Monaten vor einer verhaltenen Passagiernachfrage in die USA, teils weil Touristen durch strengere Einreisebestimmungen abgeschreckt werden, teils weil Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit zwischen den beiden Regionen reduzieren.

Auch das Europa-Geschäft zeigte sich gedämpft. "Europa bleibt schwach, verbessert sich aber in letzter Zeit", sagte Gallego. Der Premiumverkehr bleibe robust, und das Unternehmen erwarte, dass sich dieser Trend in den kommenden Quartalen fortsetze. Der Ausblick für das restliche Jahr bleibe unverändert; die gebuchten Umsatzerlöse für das vierte Quartal seien positiv.

Der operative Gewinn der IAG stieg weiteren Angaben zufolge im dritten Quartal um zwei Prozent auf 2,05 Milliarden Euro und lag im Rahmen der Erwartungen. Der bereinigte Nettogewinn sank um 2,3 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro und verfehlte damit leicht die Prognosen.

