Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’598 -0.3%  SPI 17’319 -0.4%  Dow 46’606 -1.2%  DAX 23’591 -1.2%  Euro 0.9226 0.0%  EStoxx50 5’641 -0.9%  Gold 4’017 -1.5%  Bitcoin 73’098 -2.6%  Dollar 0.7962 0.3%  Öl 64.3 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Swiss Re12688156Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Partners Group2460882
Top News
Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Abend
Berkshire-Einstieg schiebt Alphabet-Aktie auf neues Rekordhoch
Boeing-Aktie sinkt: Emirates stockt Bestellung für verspätete Boeing 777X auf
Xpeng reduziert Verluste deutlich - Umsatz verfehlt Erwartungen knapp - Aktie verliert
Amazon-Aktie fällt: Black Week im Mittelpunkt der Verkaufsstrategie
Suche...
eToro entdecken

Home Depot Aktie 939360 / US4370761029

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.11.2025 20:27:13

Home Depot Aktie News: Home Depot am Montagabend mit Kursabschlägen

Home Depot Aktie News: Home Depot am Montagabend mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Home Depot. Der Home Depot-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 309,85 EUR.

Home Depot
286.91 CHF -0.38%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr ging es für die Home Depot-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 309,85 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 46'669 Punkten notiert. Bei 309,45 EUR markierte die Home Depot-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 316,00 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten 1'582 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 412,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 280,00 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 10,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Home Depot-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,12 USD aus. Am 19.08.2025 hat Home Depot in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,58 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Home Depot im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 45.28 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 40.22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Home Depot am 18.11.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 14,98 USD je Home Depot-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Home Depot-Aktie höher: Home Depot-Umsatz steigt leicht

Dow Jones 30 Industrial-Papier Home Depot-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Home Depot-Aktionäre freuen

Ken Fishers Portfolioveränderungen im Q1 2025 im Überblick


Bildquelle: Niloo / Shutterstock.com