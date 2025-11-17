Home Depot Aktie News: Home Depot am Montagabend mit Kursabschlägen

Um 20:26 Uhr ging es für die Home Depot-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 309,85 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 46'669 Punkten notiert. Bei 309,45 EUR markierte die Home Depot-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 316,00 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten 1'582 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 412,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 280,00 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 10,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Home Depot-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,12 USD aus. Am 19.08.2025 hat Home Depot in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,58 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Home Depot im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 45.28 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 40.22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Home Depot am 18.11.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 14,98 USD je Home Depot-Aktie.

