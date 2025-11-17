Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
17.11.2025 12:29:00

Home Depot Aktie News: Home Depot legt am Mittag zu

Home Depot Aktie News: Home Depot legt am Mittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Home Depot. Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 314,10 EUR.

Home Depot
287.97 CHF -0.01%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Home Depot konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,9 Prozent auf 314,10 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 47'147 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Home Depot-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 316,00 EUR aus. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 316,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 924 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Bei 412,70 EUR markierte der Titel am 06.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 23,89 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 280,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie.

Nach 9,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,12 USD je Home Depot-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Home Depot am 19.08.2025. Das EPS wurde auf 4,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 45.28 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Home Depot einen Umsatz von 40.22 Mrd. USD eingefahren.

Home Depot wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 vorlegen.

Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2026 auf 14,98 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Niloo / Shutterstock.com

