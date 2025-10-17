Forvia Aktie 487591 / FR0000121147
17.10.2025 11:21:40
HELLA-Aktie tiefer: Innovative Radarsensoren stützen Umsatzentwicklung
HELLA hat den Umsatz in den ersten neun Monaten währungsbereinigt leicht um 0,4 Prozent auf 6,0 Milliarden Euro gesteigert.
Während der Elektronikbereich vor allem wegen der hohen Nachfrage nach Radarsensoren in allen Regionen wuchs (plus 5,6 Prozent), gingen die Einnahmen in den beiden übrigen Sparten Licht (minus 8,5 Prozent) und Ersatzteile (minus 4,2 Prozent) zurück.
"Wir haben den Umsatz in einem volatilen Marktumfeld stabil gehalten und liegen im Rahmen unserer Erwartungen", sagte CEO Bernard Schäferbarthold laut Mitteilung.
Die vollständigen Zahlen wird HELLA am 7. November vorlegen.
Via XETRA verlieren die Papiere von HELLA zwischenzeitlich um 1,10 Prozent auf 81,20 Euro.
DOW JONES
