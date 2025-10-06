Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Gewinne

Am Montag verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0.71 Prozent auf 22’941.67 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.500 Prozent auf 22’894.35 Punkte an der Kurstafel, nach 22’780.51 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22’991.72 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22’827.56 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wies der NASDAQ Composite 21’700.39 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 20’601.10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.10.2024, den Stand von 18’137.85 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 18.99 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 22’991.72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Heidrick Struggles International (+ 19.60 Prozent auf 58.22 USD), Dorel Industries (+ 16.72 Prozent auf 1.39 USD), Amtech Systems (+ 13.85 Prozent auf 10.44 USD), TransAct Technologies (+ 11.88 Prozent auf 5.65 USD) und Geospace Technologies (+ 11.83 Prozent auf 21.93 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Americas Car-Mart (-8.17 Prozent auf 28.09 USD), SIGA Technologies (-8.04 Prozent auf 8.23 USD), Neogen (-7.10 Prozent auf 5.63 USD), American Eagle Outfitters (-6.97 Prozent auf 15.76 USD) und Hooker Furniture (-6.22 Prozent auf 9.35 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 40’692’600 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3.899 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Die Upbound Group-Aktie hat mit 5.36 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Alliance Resource Partners LP-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10.20 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch