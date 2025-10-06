Börse New York: NASDAQ Composite zeigt sich fester

Um 17:58 Uhr legt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.73 Prozent auf 22’946.14 Punkte zu. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.500 Prozent fester bei 22’894.35 Punkten in den Handel, nach 22’780.51 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 22’949.84 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 22’827.56 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 21’700.39 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, mit 20’601.10 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.10.2024, stand der NASDAQ Composite bei 18’137.85 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 19.01 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 22’949.84 Punkte. Bei 14’784.03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Heidrick Struggles International (+ 19.70 Prozent auf 58.27 USD), Amtech Systems (+ 14.72 Prozent auf 10.52 USD), Dorel Industries (+ 12.98 Prozent auf 1.34 USD), Geospace Technologies (+ 10.30 Prozent auf 21.63 USD) und Compugen (+ 8.59 Prozent auf 1.77 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Neogen (-6.60 Prozent auf 5.66 USD), MarketAxess (-4.72 Prozent auf 162.45 USD), American Eagle Outfitters (-4.69 Prozent auf 16.15 USD), SIGA Technologies (-4.47 Prozent auf 8.55 USD) und Starbucks (-4.10 Prozent auf 82.88 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 20’465’433 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.899 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 5.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10.20 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch