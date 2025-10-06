Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’551 0.4%  SPI 17’292 0.5%  Dow 46’629 -0.3%  DAX 24’378 0.0%  Euro 0.9316 -0.3%  EStoxx50 5’629 -0.4%  Gold 3’946 1.5%  Bitcoin 99’368 0.9%  Dollar 0.7957 -0.1%  Öl 65 1.7% 
SIGA Technologies Aktie 711663 / US8269171067

NASDAQ Composite aktuell 06.10.2025 18:01:09

Börse New York: NASDAQ Composite zeigt sich fester

Der NASDAQ Composite verzeichnet aktuell Kursgewinne.

Alliance Resource Partners LP
25.43 USD 0.00%
Kaufen Verkaufen

Um 17:58 Uhr legt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.73 Prozent auf 22’946.14 Punkte zu. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.500 Prozent fester bei 22’894.35 Punkten in den Handel, nach 22’780.51 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 22’949.84 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 22’827.56 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 21’700.39 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, mit 20’601.10 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.10.2024, stand der NASDAQ Composite bei 18’137.85 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 19.01 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 22’949.84 Punkte. Bei 14’784.03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Heidrick Struggles International (+ 19.70 Prozent auf 58.27 USD), Amtech Systems (+ 14.72 Prozent auf 10.52 USD), Dorel Industries (+ 12.98 Prozent auf 1.34 USD), Geospace Technologies (+ 10.30 Prozent auf 21.63 USD) und Compugen (+ 8.59 Prozent auf 1.77 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Neogen (-6.60 Prozent auf 5.66 USD), MarketAxess (-4.72 Prozent auf 162.45 USD), American Eagle Outfitters (-4.69 Prozent auf 16.15 USD), SIGA Technologies (-4.47 Prozent auf 8.55 USD) und Starbucks (-4.10 Prozent auf 82.88 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 20’465’433 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.899 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 5.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10.20 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV

David Kunz spricht mit Vera Claas, Geschäftsführerin von nxtAssets über die Zukunft von Krypto-ETPs. Im Fokus stehen physisch hinterlegte Bitcoin- und Ethereum-Produkte, regulatorische Rahmenbedingungen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Auch geplante Produktentwicklungen und Zielgruppen kommen zur Sprache.

Themen im Video:
🔹 Die Idee hinter nxtAssets
🔹 warum physische Besicherung und Verwahrung ein echter Gamechanger für Bitcoin- und Ethereum-ETPs sind
🔹 regulatorische Vorteile im Vergleich zu internationalen Anbietern
🔹 institutionelle Investoren, Due Diligence und Vertrauen
🔹 Zukunftspläne: Baskets, neue ETPs & digitale Assets
🔹 Defi & Ethereum – das persönliche Lieblingsprojekt von Vera Claas

Aktien in diesem Artikel

Alliance Resource Partners LP 25.43 0.00% Alliance Resource Partners LP
American Eagle Outfitters Inc. 35.13 0.00% American Eagle Outfitters Inc.
Amtech Systems Inc. 8.41 16.65% Amtech Systems Inc.
Compugen Ltd. 1.78 7.88% Compugen Ltd.
Dorel Industries Inc. 1.11 13.27% Dorel Industries Inc.
Geospace Technologies Corp 21.56 10.11% Geospace Technologies Corp
Heidrick & Struggles International Inc. 41.60 0.00% Heidrick & Struggles International Inc.
MarketAxess Holdings Inc. 153.66 -24.61% MarketAxess Holdings Inc.
Neogen Corp. 4.52 -3.54% Neogen Corp.
NVIDIA Corp. 147.77 -1.96% NVIDIA Corp.
Paychex Inc. 106.40 65.37% Paychex Inc.
SIGA Technologies Inc. 8.57 -4.03% SIGA Technologies Inc.
Starbucks Corp. 66.21 -4.36% Starbucks Corp.
Upbound Group Inc Registered Shs 19.10 -2.05% Upbound Group Inc Registered Shs

