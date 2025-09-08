Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
XETRA-Handel im Blick 08.09.2025 17:58:24

Handel in Frankfurt: TecDAX steigt schlussendlich

Der TecDAX zeigte zum Handelsende eine positive Tendenz.

Am Montag sprang der TecDAX via XETRA letztendlich um 0.26 Prozent auf 3’637.67 Punkte an. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 601.914 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0.415 Prozent stärker bei 3’643.27 Punkten in den Montagshandel, nach 3’628.21 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3’613.21 Punkte, das Tageshoch hingegen 3’659.28 Zähler.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Der TecDAX wurde vor einem Monat, am 08.08.2025, mit 3’775.37 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, den Stand von 3’942.94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, einen Stand von 3’225.77 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 5.85 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 3’994.94 Punkten. Bei 3’010.36 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4.62 Prozent auf 26.74 EUR), Kontron (+ 3.90 Prozent auf 25.04 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3.01 Prozent auf 78.80 EUR), HENSOLDT (+ 2.49 Prozent auf 92.65 EUR) und IONOS (+ 2.05 Prozent auf 37.25 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil Deutsche Telekom (-3.79 Prozent auf 30.45 EUR), Formycon (-1.06 Prozent auf 23.30 EUR), freenet (-0.99 Prozent auf 27.92 EUR), Nordex (-0.56 Prozent auf 21.28 EUR) und SMA Solar (-0.48 Prozent auf 18.85 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 8’891’049 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 265.820 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. freenet lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.34 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

