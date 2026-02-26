Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’977 -0.1%  SPI 19’218 0.1%  Dow 49’482 0.6%  DAX 25’176 0.8%  Euro 0.9123 0.0%  EStoxx50 6’173 0.9%  Gold 5’165 0.4%  Bitcoin 52’667 6.3%  Dollar 0.7727 0.0%  Öl 71.0 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335VAT31186490Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Life1485278OC Oerlikon Corporation81682BACHEM117649372Logitech2575132
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Q4 2025: Auf diese Aktien setzte Bill Ackman
Ausblick: PUMA SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (Munich Re) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: Idorsia stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sandisk-Aktie im Fokus: Das nächste NVIDIA?
Suche...
eToro entdecken

Hamilton Beach Brands a Aktie 38015479 / US40701T1043

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.02.2026 02:27:04

Hamilton Beach Brands Holding Company Q4 Income Falls

Hamilton Beach Brands a
19.77 USD 1.96%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB) released a profit for fourth quarter that Dropped, from last year

The company's bottom line totaled $18.54 million, or $1.38 per share. This compares with $24.00 million, or $1.75 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 0.3% to $212.93 million from $213.51 million last year.

Hamilton Beach Brands Holding Company earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $18.54 Mln. vs. $24.00 Mln. last year. -EPS: $1.38 vs. $1.75 last year. -Revenue: $212.93 Mln vs. $213.51 Mln last year.

Nachrichten zu Hamilton Beach Brands Holding Company Registered Shs -A- When Issued

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten

Analysen zu Hamilton Beach Brands Holding Company Registered Shs -A- When Issued

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen