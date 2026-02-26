Hamilton Beach Brands a Aktie 38015479 / US40701T1043
26.02.2026 02:27:04
Hamilton Beach Brands Holding Company Q4 Income Falls
(RTTNews) - Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB) released a profit for fourth quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line totaled $18.54 million, or $1.38 per share. This compares with $24.00 million, or $1.75 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 0.3% to $212.93 million from $213.51 million last year.
Hamilton Beach Brands Holding Company earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $18.54 Mln. vs. $24.00 Mln. last year. -EPS: $1.38 vs. $1.75 last year. -Revenue: $212.93 Mln vs. $213.51 Mln last year.
