05.12.2025 12:26:24
Gute Stimmung in Wien: ATX Prime am Mittag mit positivem Vorzeichen
Mit dem ATX Prime geht es am Freitagmittag aufwärts.
Am Freitag notiert der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0.45 Prozent stärker bei 2’542.60 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.009 Prozent schwächer bei 2’530.92 Punkten in den Handel, nach 2’531.16 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 2’546.28 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2’530.92 Punkten erreichte.
ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 2.01 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, lag der ATX Prime bei 2’378.15 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.09.2025, stand der ATX Prime noch bei 2’293.95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, erreichte der ATX Prime einen Stand von 1’781.74 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 39.25 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2’546.28 Punkten. Bei 1’745.07 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit STRABAG SE (+ 3.46 Prozent auf 80.70 EUR), ZUMTOBEL (+ 2.17 Prozent auf 3.53 EUR), Wienerberger (+ 2.13) Prozent auf 29.66 EUR), Vienna Insurance (+ 1.76 Prozent auf 52.00 EUR) und PORR (+ 1.71 Prozent auf 32.65 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Wolford (-5.56 Prozent auf 3.40 EUR), EVN (-1.82 Prozent auf 26.90 EUR), Addiko Bank (-1.79 Prozent auf 22.00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1.66 Prozent auf 82.90 EUR) und AT S (AT&S) (-1.37 Prozent auf 32.50 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime den grössten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die voestalpine-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 119’459 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 37.535 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1.72 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
