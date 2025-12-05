Gute Stimmung in Wien: ATX mittags mit Gewinnen

Der ATX erhöht sich im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0.49 Prozent auf 5’117.25 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 148.550 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.010 Prozent leichter bei 5’091.71 Punkten in den Handel, nach 5’092.23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5’091.71 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’124.42 Zählern.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 2.16 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4’784.37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.09.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4’597.61 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.12.2024, wies der ATX 3’574.83 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 39.94 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5’124.42 Punkten. Bei 3’481.22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit STRABAG SE (+ 3.46 Prozent auf 80.70 EUR), Wienerberger (+ 2.13 Prozent auf 29.66 EUR), Vienna Insurance (+ 1.76) Prozent auf 52.00 EUR), PORR (+ 1.71 Prozent auf 32.65 EUR) und Andritz (+ 1.56 Prozent auf 65.15 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil EVN (-1.82 Prozent auf 26.90 EUR), AT S (AT&S) (-1.37 Prozent auf 32.50 EUR), OMV (-0.87 Prozent auf 47.78 EUR), CA Immobilien (-0.58 Prozent auf 24.08 EUR) und UNIQA Insurance (-0.27 Prozent auf 14.78 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Im ATX sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 119’459 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 37.535 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6.24 erwartet. Die OMV-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch