voestalpine Aktie 414921 / AT0000937503
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
voestalpine Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Voestalpine von 26 auf 43 Euro angehoben und die Aktien des Stahlkonzerns von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Andrew Jones reagierte mit seiner Kaufempfehlung vom Montag auf strukturellen Rückenwind in der Eurozone. Die Österreicher seien nahezu ein "EU pure play" und würden damit besonders deutlich von der angekündigten Senkung der Importquoten für Stahl profitieren. Zudem rechnet Jones im Bereich Bahninfrastruktur-Geschäft Railway Systems mit im Schnitt 6 Prozent Wachstum in den kommenden fünf Jahren./ag/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 04:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: voestalpine AG Buy
|
Unternehmen:
voestalpine AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
43.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34.44 €
|
Abst. Kursziel*:
24.85%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
34.72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.85%
|
Analyst Name::
Andrew Jones
|
KGV*:
-
Nachrichten zu voestalpine AG
|
09:28
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime zum Start des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: ATX zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.ch)
|
14.11.25