S&P 500-Entwicklung 03.09.2025 20:03:50

Gute Stimmung in New York: S&P 500 stärker

So bewegt sich der S&P 500 am Nachmittag.

Der S&P 500 gewinnt im NYSE-Handel um 20:01 Uhr 0.04 Prozent auf 6’417.85 Punkte. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 50.466 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0.421 Prozent fester bei 6’442.54 Punkten, nach 6’415.54 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 6’453.67 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’417.19 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der S&P 500 bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, bei 6’238.01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 5’970.37 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2024, lag der S&P 500 bei 5’528.93 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 9.36 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 6’508.23 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Alphabet C (ex Google) (+ 8.81 Prozent auf 230.66 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 8.73 Prozent auf 229.81 USD), Campbell Soup (+ 5.69 Prozent auf 33.25 USD), Western Digital (+ 4.32 Prozent auf 85.45 USD) und Organon Company (+ 3.61 Prozent auf 9.76 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Dollar Tree (-8.07 Prozent auf 102.36 USD), Intuitive Surgical (-6.88 Prozent auf 436.78 USD), PerkinElmer (-6.15 Prozent auf 82.47 USD), Diamondback Energy (-5.07 Prozent auf 142.26 USD) und APA (-4.80 Prozent auf 22.70 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 18’508’678 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 3.654 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 1’200.00 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

