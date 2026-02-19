Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Gewinnrückgang
|
19.02.2026 10:39:00
Rio Tinto-Aktie tiefer: Eisenerzpreise drücken Gewinn - Fusionspläne mit Glencore gescheitert
Schwache Eisenerzpreise belasten das Ergebnis deutlich, während die Gespräche mit Glencore ohne Einigung enden.
2025 sank der auf die Aktionäre entfallende Gewinn im Jahresvergleich um 14 Prozent auf 9,97 Milliarden US-Dollar (8,43 Mrd Euro), wie der zweitgrösste Bergbaukonzern der Welt mitteilte. Bereinigt um Sondereffekte lag der Überschuss mit 10,87 Milliarden Dollar auf dem Vorjahresniveau. Das war so viel, wie Analysten im Mittel auf dem Zettel hatten. Das Unternehmen will für das Gesamtjahr eine stabile Dividende von 4,02 Dollar je Aktie zahlen.
Laut Experte Ben Davis von der kanadischen Bank RBC hat das operative Ergebnis leicht unter seiner Prognose und dem Konsens gelegen, die Investitionsausgaben dagegen darüber. Auch die Nettoverschuldung sei stärker als prognostiziert gestiegen. Eine Wiederaufnahme der abgebrochenen Fusionsgespräche mit Glencore hält Davis unter bestimmten Bedingungen in diesem Jahr durchaus für möglich.
Erst vor wenigen Tagen waren die Fusionsgespräche zwischen Rio Tinto und Glencore geplatzt. Rio Tinto sei zu dem Schluss gekommen, dass keine Einigung erzielt werden könne, die einen Mehrwert für seine Aktionäre bringe, hatte der Konzern Anfang Februar mitgeteilt. Glencore hatte von einer Unterbewertung durch Rio Tinto bei dem Geschäft gesprochen.
/mne/lew/jha/
LONDON (awp international)
Weitere Links:
Nachrichten zu Glencore plc
|
09:29
|Glencore Aktie News: Glencore verzeichnet am Donnerstagvormittag Verluste (finanzen.ch)
|
09:28
|Verluste in London: FTSE 100 liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
18.02.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
18.02.26
|Glencore-Aktie im Plus: Umsatz legt zu - Profitabilität sinkt, Zusatzdividende geplant (AWP)
|
18.02.26
|Glencore Aktie News: Glencore schiebt sich am Nachmittag vor (finanzen.ch)
|
18.02.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
18.02.26
|Glencore mit Rückenwind ins neue Jahr gestartet - Kupfer im Fokus (AWP)
|
18.02.26
|Glencore Aktie News: Glencore präsentiert sich am Mittwochmittag stärker (finanzen.ch)
Analysen zu Glencore plc
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.07.24
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.24
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
|16.04.24
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.24
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital