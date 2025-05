Gewinne in New York: S&P 500 am Nachmittag im Plus

Am Mittwoch steigt der S&P 500 um 20:01 Uhr via NYSE um 0.04 Prozent auf 5’888.76 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 46.996 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.170 Prozent auf 5’896.57 Punkte an der Kurstafel, nach 5’886.55 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 5’872.11 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5’906.55 Punkten erreichte.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 1.40 Prozent. Vor einem Monat, am 14.04.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 5’405.97 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.02.2025, lag der S&P 500 bei 6’114.63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.05.2024, erreichte der S&P 500 einen Wert von 5’246.68 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 0.344 Prozent. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6’147.43 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Super Micro Computer (+ 17.77 Prozent auf 45.80 USD), Enphase Energy (+ 4.91 Prozent auf 47.87 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4.20 Prozent auf 117.18 USD), Chipotle Mexican Grill (+ 3.91 Prozent auf 52.63 USD) und NVIDIA (+ 3.83 Prozent auf 134.90 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Bio-Techne (-5.54 Prozent auf 48.75 USD), Moderna (-4.88 Prozent auf 24.25 USD), AbbVie (-4.57 Prozent auf 179.40 USD), PerkinElmer (-4.55 Prozent auf 92.31 USD) und Organon Company (-4.38 Prozent auf 8.07 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 34’718’961 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2.982 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Werte

Im S&P 500 weist die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent an der Spitze im Index.

