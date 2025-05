Mittwochshandel in New York: Dow Jones notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Letztendlich fiel der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.21 Prozent auf 42’051.06 Punkte zurück. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 16.782 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.871 Prozent auf 42’507.33 Punkte an der Kurstafel, nach 42’140.43 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Mittwoch bei 41’952.86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 42’254.75 Punkten erreichte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der Dow Jones bereits um 0.363 Prozent. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 14.04.2025, einen Wert von 40’524.79 Punkten auf. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 14.02.2025, bei 44’546.08 Punkten. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 14.05.2024, mit 39’558.11 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2025 verlor der Index bereits um 0.805 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 45’054.36 Punkten. Bei 36’611.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 4.16 Prozent auf 135.34 USD), Walt Disney (+ 1.40 Prozent auf 112.94 USD), Goldman Sachs (+ 1.29 Prozent auf 611.60 USD), JPMorgan Chase (+ 1.00 Prozent auf 265.64 USD) und Walmart (+ 0.99 Prozent auf 96.83 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Merck (-4.12 Prozent auf 73.47 USD), Amgen (-3.02 Prozent auf 262.28 USD), 3M (-1.90 Prozent auf 147.88 USD), Johnson Johnson (-1.40 Prozent auf 146.36 USD) und Sherwin-Williams (-1.31 Prozent auf 351.37 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 61’601’217 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im Dow Jones mit 2.982 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Die Merck-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.42 Prozent die höchste Dividendenrendite.

