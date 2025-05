Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ 0.40 Prozent fester bei 21’283.03 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.268 Prozent höher bei 21’254.47 Punkten, nach 21’197.70 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 21’199.85 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 21’336.48 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ 100 bereits um 2.23 Prozent. Vor einem Monat, am 14.04.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 18’796.02 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.02.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 22’114.69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.05.2024, stand der NASDAQ 100 bei 18’322.77 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 1.47 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 22’222.61 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16’542.20 Punkten.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Arm (+ 5.91 Prozent auf 134.17 USD), Enphase Energy (+ 4.91 Prozent auf 47.87 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4.20 Prozent auf 117.18 USD), Lucid (+ 4.15 Prozent auf 2.76 USD) und NVIDIA (+ 3.83 Prozent auf 134.90 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Intel (-4.06 Prozent auf 21.65 USD), JDcom (-4.03 Prozent auf 35.75 USD), Amgen (-3.21 Prozent auf 261.76 USD), Vertex Pharmaceuticals (-2.86 Prozent auf 419.63 USD) und Microchip Technology (-2.71 Prozent auf 60.61 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 34’718’961 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2.982 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5.81 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

