Aufschläge in New York: S&P 500 schlussendlich auf grünem Terrain

Der S&P 500 schloss den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0.10 Prozent) bei 5’892.58 Punkten ab. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 46.996 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.170 Prozent fester bei 5’896.57 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5’886.55 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 5’906.55 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5’872.11 Punkten lag.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 1.47 Prozent nach oben. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 14.04.2025, einen Stand von 5’405.97 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.02.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6’114.63 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.05.2024, wies der S&P 500 5’246.68 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 0.409 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6’147.43 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’835.04 Zählern.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Super Micro Computer (+ 15.71 Prozent auf 45.00 USD), Enphase Energy (+ 5.79 Prozent auf 48.27 USD), International Paper (+ 4.83 Prozent auf 50.32 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4.68 Prozent auf 117.72 USD) und NVIDIA (+ 4.16 Prozent auf 135.34 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Bio-Techne (-7.27 Prozent auf 47.86 USD), PerkinElmer (-5.88 Prozent auf 91.02 USD), IQVIA (-5.88 Prozent auf 141.82 USD), Moderna (-5.77 Prozent auf 24.02 USD) und AbbVie (-5.62 Prozent auf 177.44 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 61’601’217 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2.982 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Mit 1’200.00 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

