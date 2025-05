Schwacher Handel in New York: Dow Jones schwächer

Der Dow Jones gibt im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.23 Prozent auf 42’042.29 Punkte nach. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 16.782 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.871 Prozent höher bei 42’507.33 Punkten, nach 42’140.43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 41’952.86 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 42’254.75 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der Dow Jones bereits um 0.342 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.04.2025, notierte der Dow Jones bei 40’524.79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.02.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 44’546.08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.05.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 39’558.11 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Minus von 0.826 Prozent zu Buche. 45’054.36 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 36’611.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 3.83 Prozent auf 134.90 USD), Boeing (+ 1.02 Prozent auf 205.50 USD), JPMorgan Chase (+ 0.96 Prozent auf 265.53 USD), Walmart (+ 0.95 Prozent auf 96.79 USD) und Goldman Sachs (+ 0.86 Prozent auf 609.00 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Amgen (-3.21 Prozent auf 261.76 USD), Merck (-3.12 Prozent auf 74.24 USD), 3M (-2.19 Prozent auf 147.44 USD), Johnson Johnson (-1.37 Prozent auf 146.40 USD) und Cisco (-1.12 Prozent auf 61.09 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 34’718’961 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im Dow Jones mit 2.982 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Im Dow Jones weist die Merck-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Verizon-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.42 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch