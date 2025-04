NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 185 US-Dollar belassen. Einem Reuters-Bericht zufolge prüfe die USA Änderungen an den Regeln für KI-Chip-Exporte, bei dem die gegenwärtige Einteilung der Länder in verschiedene Stufen abgeschafft werden könnte, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die alten Regelungen seien schon nicht ideal gewesen, doch eine Änderung in individuelle Vorschriften würde die Situation seiner Ansicht nach deutlich verschlechtern. In diesen Zeiten überrasche ihn aber nichts mehr./tih/ajx;