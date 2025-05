SMI im Minus -- DAX seitwärts -- Asiens Börsen schliessen uneins

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch schwächer.

Der SMI begann den Handel 0,14 Prozent tiefer bei 12'148,67 Zählern. Im Anschluss notiert er weiterhin im Minus.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgen der negativen Tendenz des Leitindex und eröffneten 0,15 Prozent tiefer bei 16'650,93 Punkten respektive 0,09 Prozent schwächer bei 2'000,27 Einheiten.

Bei Investoren scheint sich nach der Euphorie von Anfang Woche aufgrund der Entspannung im Handelskonflikt zwischen China und den USA wieder Unsicherheit einzuschleichen. Auch die Vorgaben aus den USA und aus Asien sprechen für einen verhaltenen Handel.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex notiert am Mittwoch in Grün.

Der DAX eröffnete 0,17 Prozent im Plus bei 23'679,03 Punkten, pendelt anschliessend aber nur noch um die Nulllinie.

Nach dem Rekord vom Montag bei 23'911 Punkten und anschliessendem Rückschlag hatte sich tags zuvor bei ruhigem Handel äusserst wenig getan.

Im Auge behalten sollten Anleger Daimler Truck . Die Aktien hatten am Vorabend auf der Handelsplattform Tradegate zunächst schwach auf den Quartalsbericht und die gesenkte Prognose reagiert, dann aber fast den kompletten Abschlag gegenüber dem Xetra-Schluss wieder aufgeholt. Aus dem DAX legen am Morgen dann noch Eon , Brenntag und die Porsche Holding Zahlen vor. Zudem steht die erste Regierungserklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz an.

WALL STREET

Nach dem Vortagskurssprung wegen vermeldeter Zollfortschritte zeigten sich die US-Börsen am Dienstag uneinheitlich.

Der Dow Jones rutschte nach einem freundlichen Start in die Verlustzone und schloss 0,64 Prozent tiefer bei 42'140,43 Punkten. Der US-Leitindex wurde belastet vom deutlichen Minus bei UnitedHealth. Der grösste US-Krankenversicherer gab bekannt, dass Stephen Hemsley mit sofortiger Wirkung neuer CEO wird. Andrew Witty hat aus "persönlichen Gründen" beschlossen, als CEO zurückzutreten, so Unitedhealth. Zudem wurde die Prognose für 2025 ausgesetzt.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite hingegen baute seinen anfänglichen Gewinn aus und ging 1,61 Prozent stärker bei 19'010,08 Einheiten aus der Dienstagssitzung.

Im April waren die Verbraucherpreise in den USA im Jahresvergleich um 2,3 Prozent gestiegen. Im März hatte die Teuerungsrate bei 2,4 Prozent gelegen. Volkswirte hatten im April mit einer Stagnation gerechnet. Fällt die Inflation schwächer aus als gedacht, stützt dies am Markt in der Regel die Hoffnung auf Zinssenkungen durch die Notenbank Fed. Kredite würden in so einem Fall günstiger, wovon die stark investitions- und finanzierungsabhängigen Firmen aus dem Technologiesektor profitieren.

Laut Marktbeobachter Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets ist es nur schwer vorstellbar, dass das Zollthema schon bald wieder von der Bildfläche verschwindet. Trumps Strategie, nach deutlichen Drohungen den Verhandlungsspielraum zu nutzen, scheine zwar aufzugehen. Es bleibe aber die Frage, wann "das Pendel im Weissen Haus wieder auf Angriff umschwenkt und wie das Zuckerbrot-und-Peitsche-Spiel weitergeht". Trump bleibe unberechenbar und damit für Investoren ein Risikofaktor.

ASIEN

Die asiatischen Börsen fanden am Mittwoch keine gemeinsame Richtung.

In Tokio verlor der japanische Leitindex Nikkei 225 schliesslich um 0,14 Prozent auf 38'128,13 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland stand der Shanghai Composite letztlich um 0,86 Prozent höher bei 3'403,95 Zählern.

In Hongkong ging es hingegen deutlich aufwärts: Der Hang Seng notierte zum Handelsende um 2,30 Prozent höher bei 23'640,65 Stellen.

Die positive Vorgabe der Wall Street vom Dienstag fand am Mittwoch im Handelsverlauf an den ostasiatischen Börsen nur vereinzelt Widerhall. An der Wall Street hatten das Nachlassen der Handelsspannungen und günstig ausgefallene Preisdaten für Auftrieb gesorgt - insbesondere bei Technologieaktien.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires