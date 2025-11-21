General Motors Aktie News: General Motors am Abend gesucht

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von General Motors zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,2 Prozent auf 70,19 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 6'657 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die General Motors-Aktie sogar auf 70,50 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 68,29 USD. Zuletzt wechselten 766'924 General Motors-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.11.2025 bei 72,85 USD. Der aktuelle Kurs der General Motors-Aktie ist somit 3,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 41,65 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der General Motors-Aktie 40,66 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,480 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,569 USD. Am 21.10.2025 hat General Motors die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,35 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat General Motors in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -0,34 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 48.59 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 48.76 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte General Motors am 27.01.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der General Motors-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 02.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,28 USD je Aktie in den General Motors-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

