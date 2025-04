NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für General Motors auf "Market-Perform" belassen und ein Kursziel von 50 US-Dollar angegeben. Die neuen US-Zölle kämen zwar nicht noch zu den in der vergangenen Woche angekündigten Zöllen auf Pkw-Importe hinzu, schrieb Analyst Daniel Roeska am frühen Donnerstag. Die Abgaben auf Autoteile seien jedoch insgesamt höher als befürchtet. Für die US-Autobauer seien die wohl am 3. Mai startenden Zölle auf Teile ein erhebliches Risiko, das nicht entsprechend eingepreist sei./ag/mis;