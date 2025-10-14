GameStop Aktie News: GameStop am Dienstagabend mit Kursverlusten

Um 20:26 Uhr rutschte die GameStop-Aktie in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 23,51 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die GameStop-Aktie bis auf 22,88 USD. Bei 23,12 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 347'243 GameStop-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,74 USD erreichte der Titel am 28.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 52,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2024 (20,35 USD). Mit Abgaben von 13,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 09.09.2025 äusserte sich GameStop zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,31 USD, nach 0,04 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 972.20 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 798.30 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte GameStop am 03.12.2025 präsentieren.

Experten taxieren den GameStop-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,990 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie

GameStop-Aktie im Plus: Gewinn und Umsatz über Erwartungen

Ausblick: GameStop gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Bill Gross warnt vor neuen Meme-Aktien: Parallelen bei GameStop und Bitcoin